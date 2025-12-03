Stars Miley Cyrus beschützt ihr Liebesleben

Bang Showbiz | 03.12.2025, 09:00 Uhr

Miley Cyrus beschützt ihr Liebesleben.

Miley Cyrus ist in Bezug auf ihr Liebesleben „beschützender“ geworden.

Die 33-jährige Sängerin hat sich kürzlich mit Maxx Morando verlobt, und Miley liebt es, dass sie einige Aspekte ihrer Beziehung privat halten konnte. Die Chartstürmerin, die von 2018 bis 2020 mit dem Filmstar Liam Hemsworth verheiratet war, sagte dem Magazin ‚People‘: „Das Detail, das ich teilen kann, ist, dass unsere Privatsphäre und dass wir die Dinge eher klein halten, etwas ist, das mich erstaunt – dass ich das tatsächlich haben kann und mehr Wahlmöglichkeiten habe. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, älter zu sein und beschützender damit umzugehen, was ich bereit bin zu teilen.“

Das Promi-Paar löste Anfang der Woche Verlobungsgerüchte aus, als sie gemeinsam über den roten Teppich bei der Premiere von ‚Avatar: Fire and Ash‘ in Los Angeles liefen. Und Miley findet, dass der neue Film „von Liebe, familiärer Resilienz und Wiederverbindung handelt und von der Idee, gemeinsam stärker zu sein“. Sie fügte hinzu: „Ich fand, dass das thematisch perfekt zu dem passte, wo ich gerade in meinem Leben stehe.“

Miley und Maxx begannen 2021 miteinander auszugehen, und ein Insider verriet zuvor, dass das verliebte Paar „sehr kompatibel“ sei. Gegenüber ‚Us Weekly‘ hieß es: „Es ist eine neue Beziehung. Sie lernen sich gerade noch kennen. Sie haben Spaß und verbringen viel Zeit miteinander.“ Das Promi-Duo wurde erstmals an Silvester 2021 in Miami zusammen gesehen, und Miley war neugierig, wohin ihre Romanze führen könnte. Der Insider teilte mit: „Sie erkunden die Dinge und schauen, wohin es geht.“