Stars Miley Cyrus: Musik half ihr, nach dem Verlust ihres Hauses zu heilen

Miley Cyrus - Grammys 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2025, 11:00 Uhr

2018 ging das Anwesen der Sängerin im kalifornischen Malibu in Flammen auf. Die Musik half ihr durch die schwere Zeit.

Miley Cyrus enthüllt, dass die Musik nach dem Verlust ihres Hauses 2018 der „wahrhaftigste Heiler“ war.

Die Popsängerin verlor ihr Zuhause, das sie mit ihrem damaligen Partner Liam Hemsworth teilte, nur wenige Wochen vor der Hochzeit des Paares bei verheerenden Waldbränden in Kalifornien. Ihr Song ‚Dream As One‘ für den neuen Film ‚Avatar: Fire and Ash‘ sei teilweise von ihrem eigenen Verlust inspiriert worden. Die Handlung des Films zeigt einen Stamm, dessen Heimat durch einen Vulkanausbruch zerstört wird.

„Es ist buchstäblich ein Teil meines Lebens. Mein Zuhause zu verlieren, von Grund auf neu aufzubauen, diese echte, wie Phoenix-artige Widerstandskraft zu haben… Durch so etwas zu leben ist der einzige Weg, wirklich zu verstehen, was jeder durchmacht“, schilderte die 33-Jährige im Gespräch mit ‚Variety‘. „Und selbst wenn man es selbst erlebt hat, hat jeder so eine einzigartige Erfahrung mit Verlust.“

Die Musikerin fügte hinzu, dass sie selbst nur fünf Jahre lang in ihrem Haus in Malibu gelebt habe. „Es gibt Menschen, die 50 Jahre in ihren Häusern gelebt haben. Alles, was sie jemals hatten, jedes Bild, alles, was irgendeine emotionale Bedeutung für sie hatte, ist weg“, sagte sie. Umso dankbarer war Miley, dass sie die Musik zur Verarbeitung des schmerzhaften Verlustes hatte. „Jedes Mal, wenn ich etwas, das ich erlebt habe, in etwas einbringen kann, das anderen Menschen hilft, das ist wirklich die Medizin der Musik. Sie ist der wahrhaftigste Heiler“, betonte die ‚Flowers‘-Interpretin.

Kürzlich verriet Miley, dass ihr Anwesen sieben Jahre nach dem Brand endlich wiederaufgebaut wurde. In einem Interview mit Pamela Anderson für das ‚CR Fashion Book‘ sagte sie: „Ich arbeite am Wiederaufbau. Ich habe mein Haus im Woolsey-Feuer verloren und baue jetzt seit fünf Jahren wieder auf. Es sieht so aus, als wäre es in den nächsten Wochen komplett fertig für mich.“