Stars Miley Cyrus: Sie möchte eine Inspiration für andere Künstlerinnen sein

Miley Cyrus - Marc Jacob NYFW event on February 12, 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2024, 09:00 Uhr

Miley Cyrus ist der Meinung, dass sie anderen Sängerinnen „Freiheit gegeben“ hat.

Die 31-jährige Künstlerin gilt als Inspiration für eine neue Generation von Popstars wie Sabrina Carpenter, Chappell Roan und Olivia Rodrigo und ist froh darüber, einen positiven Einfluss gehabt zu haben, so wie es ihre Idole Stevie Nicks, Dolly Parton und Tina Turner für sie taten.

In einem neuen Video für Spotifys Billions Club erklärte die ,Hannah Montana‘-Darstellerin: „Zurzeit denkt man nie daran, dass in Zukunft jemand nachahmt, was man macht. Man tut es einfach, da es im Moment ehrlich ist. Jetzt sehen zu können, dass ich die Kultur beeinflussen kann, das ist etwas, von dem ich nicht gewusst habe, dass ich es tun wollte, aber ich glaube, dass ich es will.“ Die Hitmacherin fügte hinzu: „Ich habe meine eigenen Künstler, die mich zu dem machten, was ich bin, so wie Stevie Nicks oder Dolly Parton oder Tina Turner. Auch wenn sie zu mir aufschauen, so wie ich zu diesen anderen Frauen aufgesehen habe, ist es echt wichtig, dass sie es auf ihre eigene Art machen, denn das ist es, was meine Karriere vor allem anderen repräsentiert hat: dass ich, obwohl ich mich immer von diesen Einflüssen inspirieren habe lassen, es immer auf meine eigene Art und Weise getan habe.“