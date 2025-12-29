Stars Miley Cyrus verrät ihre einzigartige Methode, um Songwriting-Jobs für Filme zu ergattern

Miley Cyrus - AVALON - Los Angeles - March - 2025 - Oscars BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.12.2025, 09:00 Uhr

Miley Cyrus macht bei Events auf ihr Songwriting-Talent aufmerksam, um bei Filmprojekten mitzumischen.

Die Popsängerin erhielt den Auftrag, den Abspannsong ‚Dream As One‘ für ‚Avatar: Fire and Ash‘ zu schreiben, nachdem sie Regisseur James Cameron bei der ‚Disney D23 Expo‘ im August 2024 gesagt hatte, dass sie dafür offen wäre. Miley – die bei dem Event gemeinsam mit James als Disney-Legende geehrt wurde – erzählte gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Ich werfe es einfach so in den Raum, wie ich es immer tue. Ich kannte die Antwort auf die Frage: ‚Was hast du in letzter Zeit gemacht?‘ ja schon. Ich weiß, dass er seit sehr langer Zeit an ‚Avatar‘ arbeitet.“

Die ‚Hannah Montana‘-Darstellerin erinnerte sich dann daran, wie sie James sagte: „Sag mir einfach Bescheid, falls du irgendwann Musik brauchst.“ Der Filmemacher steckte zu diesem Zeitpunkt gerade mitten in den Arbeiten am dritten ‚Avatar‘-Film. „Es ist einfach ganz organisch passiert“, fügte die 33-Jährige hinzu.

Mileys Methode erwies sich schon zuvor als erfolgreich: Für den Film ‚The Last Showgirl‘ (2024), in dem Pamela Anderson und Jamie Lee Curtis die Hauptrollen spielen, schrieb sie den Song ‚Beautiful That Way‘, der sogar für einen Golden Globe nominiert wurde. Lachend gestand Miley: „Ich habe genau dasselbe mit Jamie Lee Curtis gemacht. So bin ich zu ‚The Last Showgirl‘ gekommen – und jetzt bin ich auch Teil von ‚Avatar‘.“

Die ‚Flowers‘-Interpretin verriet zudem, dass sie im vergangenen März nur deshalb zu den Oscars gegangen sei, um bei Filmprojekten ins Gespräch zu kommen. Auf die Frage, ob das Anbieten eigener Musik ihre „bewährte Methode“ sei, um Jobs auf der großen Leinwand zu bekommen, antwortete Miley: „Nein, ganz ehrlich, genau deshalb war ich dieses Jahr bei den Oscars. Jeder, der zu mir kam und sich vorgestellt hat, dem habe ich gesagt: ‚Falls ihr Musik braucht – ich bin da.'“