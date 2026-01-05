Stars Millie Bobby Brown hat ‚Stillschweigen über Eleven’s Ende‘ geschworen.

Millie Bobby Brown wurde über das Ende ihrer Figur in ‚Stranger Things‘ zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Vorsicht Spoiler: Die 21-jährige Schauspielerin spielte die Hauptrolle Eleven in der erfolgreichen Netflix-Science-Fiction-Serie, die letzten Monat ihr großes Finale erreichte, und die Schöpfer der Serie, Matt und Ross Duffer, haben verraten, dass sie strikte Anweisung hatte, niemandem etwas über das Schicksal ihrer Figur zu erzählen.

Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ sagte Matt Duffer: „Sie wird es Ihnen auch nicht verraten. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Millie hat sich zur Geheimhaltung verpflichtet.“ Die Duffer-Brüder haben nur Millie mitgeteilt, ob Eleven lebt oder stirbt, was bedeutet, dass ihre Co-Stars ebenfalls nichts wissen. Während des Podcasts schickten sie ihr eine SMS, um sie daran zu erinnern, ihrem Kollegen Noah Schnapp (Will Byers) nichts zu verraten, und sie antwortete: „Natürlich nicht.“

Die Schöpfer ließen den Zuschauern die Entscheidung offen, ob sie Mike Wheelers (Finn Wolfhard) Version der Ereignisse glauben wollen.

Duffer sagte gegenüber The Hollywood Reporter: „Die Figuren können es nicht wissen und das Publikum kann es nicht wissen, denn dann wäre Eleven in Gefahr und ihr Opfer wäre umsonst gewesen. Es hat also einen Sinn, es nicht zu wissen. Die Jungs entscheiden sich offensichtlich dafür, daran zu glauben. Ich bin mir nicht sicher, was die Mehrheit der Leute denkt, aber wenn ich mich ein wenig in den sozialen Medien umschaue, scheint es, als würden die Leute sich dafür entscheiden, daran zu glauben und Mike Wheelers Version zu folgen.“

Ross Duffer wollte, dass die Zuschauer an das „glücklichere Ende“ glauben – unabhängig davon, ob es wahr ist oder nicht.