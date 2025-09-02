Stars Millie Bobby Brown teilt nach der Adoption ihrer Tochter Familienfotos

Jake Bongiovi with baby Millie Bobby Brown Instagram ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin zeigt ihr Familienblück offen auf Instagram.

Millie Bobby Brown gewährt den Fans einen ersten Blick auf ihre Tochter.

Die ‚Stranger Things‘-Darstellerin und ihr Mann Jake Bongiovi gaben vor zwei Wochen bekannt, dass sie ein kleines Mädchen adoptiert haben. Nun teilte die 21-Jährige eine Reihe von Fotos aus ihrem neuen Leben als dreiköpfige Familie. Auf einem Foto ist Jake im lockeren Freizeit-Look zu sehen, wie er auf ein Flugzeug zuläuft und den Autositz seiner Tochter trägt, während das Kind von einer weißen Babydecke bedeckt ist.

Weitere Bilder zeigen Millie und den 23-Jährigen bei einem Spiegel-Selfie an einem Date-Abend. Auf einem Foto trägt die Florence by Mills-Gründerin ein schickes Kopftuch und Bikini-Oberteil. Außerdem ist ein Schwein auf den Aufnahmen zu sehen. Die Schauspielerin kommentierte den Post lediglich mit drei Emojis: eine Babyflasche, Sterne und ein gelbes Küken.

Millie und Jake – die 2024 nach drei Jahren Beziehung heirateten – hatten am 21. August erstmals bekanntgegeben, Eltern geworden zu sein. In einem gemeinsamen Instagram-Post schrieben sie: „Diesen Sommer haben wir unsere süße Tochter durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind überglücklich, dieses wunderschöne nächste Kapitel der Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre zu beginnen. Und dann waren wir zu dritt.“

Die Britin hatte zuvor bereits erklärt, dass sie sich auf die Herausforderungen der Elternschaft freue und schon immer gehofft habe, junge Mutter zu werden. Im ‚Smartless‘-Podcast erklärte sie: „Meine Mutter bekam ihr erstes Kind mit 21 und mein Vater war 19. Und das war schon immer mein Ding, noch bevor ich Jake kennengelernt habe. Schon als Baby habe ich meiner Mutter gesagt: ‚Baby-Puppen, ich will mal Mutter sein, so wie meine Mama für mich.'“