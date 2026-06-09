Stars Mindy Kaling fühlt sich von der indisch-amerikanischen Community manchmal zu stark beobachtet

Mindy Kaling - Netflix's "Running Point" LA Premiere - Getty - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2026, 14:00 Uhr

Mindy Kaling fühlt sich von der indisch-amerikanischen Community manchmal zu stark beobachtet.

Mindy Kaling hat eingeräumt, dass sie sich von der indisch-amerikanischen Gemeinschaft manchmal übermäßig „unter die Lupe genommen“ fühlt.

Die 46-jährige Schauspielerin, die durch die Serien ‚The Office‘ und ‚The Mindy Project‘ bekannt wurde, sprach offen über den Druck, ihre Herkunft im Fernsehen zu repräsentieren. Im Podcast ‚Awards Chatter‘ von ‚The Hollywood Reporter‘ sagte sie: „Meine Community hat so wenig Repräsentation, dass auf diesem Gebiet enormer Druck lastet. Wenn man eine bestimmte Art von indischer Person zeigt und deren Traditionen sich von denen unterscheiden, die andere Menschen kennen oder mit denen sie aufgewachsen sind, dann empfinden manche das als Enttäuschung.“ Sie müsse sich damit nun schon seit 20 Jahren in ihrer Karriere auseinandersetzen und könne nicht behaupten, dass es leicht sei. Kaling weiter: „Aber dieselben Menschen, die mich am kritischsten betrachten, sind auch diejenigen, die mich am stärksten unterstützen.“

Mindy betonte, dass es ihr sehr wichtig sei, ihrer Gemeinschaft gerecht zu werden, auch wenn sie sich manchmal über deren Kritik ärgere. Sie erklärte: „Es ist mir wirklich wichtig, besonders für die Menschen in meiner Community die Dinge richtig zu machen. Aber manchmal werde ich auch wütend auf sie. Sie fühlen sich für mich wie Familie an. Dann denke ich mir, sie sollten mehr Verständnis dafür haben, was nötig war, um überhaupt so weit zu kommen. Ich glaube schon, dass ich wegen mancher Dinge kritisiert werde, mit denen andere Serienmacher gar nicht konfrontiert werden.“

Die Schauspielerin sprach außerdem über die Bedeutung von ‚The Mindy Project‘ für die Repräsentation von Minderheiten und für ihre eigene Karriere. Sie sagte: „Seit damals habe ich viel Gewicht verloren, aber zu dieser Zeit war ich eine dunkelhäutige indische Frau mit Konfektionsgröße 40 oder 42 und die Hauptdarstellerin einer romantischen Comedyserie. Ich brachte die Fähigkeiten mit, die ich bei ‚The Office‘ gelernt hatte. Aber endlich konnte ich das machen, was ich immer machen wollte: romantische Komödien. Und ich durfte endlich auch mehr als zwei Sätze pro Folge sagen.“

Bereits früher hatte Kaling erklärt, dass sie sich glücklich schätze, für ihre dunkelbraune Hautfarbe geschätzt zu werden. Die Schauspielerin ist Investorin und Markenbotschafterin von ‚Lion Pose‘, einer Hautpflegemarke, die speziell auf die Bedürfnisse von People of Color ausgerichtet ist. Im Interview mit ‚Allure‘ sagte sie: „Ich habe schon immer mit Hyperpigmentierung zu kämpfen und suche ständig nach Produkten gegen Aknenarben und dunkle Flecken, die gleichzeitig meinen natürlichen Hautton nicht verändern. Ich fühle mich unglaublich glücklich, dass meine dunkelbraune Haut gefeiert wird. Und ich wollte das niemals verändern. Deshalb funktioniert diese Marke für mich so gut.“