Stars Minnie Driver ist überglücklich mit Addison O’Dea an ihrer Seite

Minnie Driver - The Serpentine Gallery Summer Party 2024 - VIP Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.01.2026, 11:00 Uhr

Minnie Driver ist „so froh“, dass sie mit ihrem Verlobten Addison O’Dea die Liebe gefunden hat.

Die 55-jährige Schauspielerin, die zuvor mit Stars wie Matt Damon und John Cusack liiert war und mit Josh Brolin verlobt war, ist seit 2018 mit dem 46-jährigen Filmemacher zusammen. Und sie hat Frauen dazu ermutigt, „feierlich damit einverstanden“ zu sein, wenn sie nie den richtigen Mann finden.

Sie sagte gegenüber dem Magazin ‚Grazia‘: „Akzeptieren Sie zu 1000 Prozent die Vorstellung, dass Sie nie wieder jemanden treffen werden. Finden Sie sich damit ab. Finden Sie sich damit ab und feiern Sie es. Wenn dann ein Mann in Ihr Leben tritt – großartig. Und wenn kein Mann in Ihr Leben tritt – auch großartig. Es wäre für mich in Ordnung gewesen, wenn Addison nie aufgetaucht wäre, obwohl ich so froh bin, dass er es getan hat.“

Doch die ‚Good Will Hunting‘-Darstellerin ist der Meinung, dass Frauen sich nicht unvollständig fühlen sollten, wenn sie keinen Mann in ihrem Leben haben. Sie fügte hinzu: „Aber wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass wir unvollständig sind, wenn wir keinen Mann haben. Das stimmt nicht“

Letztes Jahr schwärmte Driver von ihrem Liebsten und gab zu, dass sie ihm „von ganzem Herzen“ vertraut. Sie sagte gegenüber dem Magazin ‚People‘: „Ich vertraue ihm von ganzem Herzen … Addy hat keine Hintergedanken. Ich habe erkannt, dass Liebe aus all diesen Dingen besteht, aber ich habe sie noch nie auf Anhieb in einer Person gesehen: Respekt, Freundlichkeit, Mitgefühl, Freundschaft, Intelligenz, Humor und enorme Sicherheit. Bei Addison habe ich sie sehr schnell gesehen.“

Obwohl Minnie mit Addison verlobt ist, gab sie kürzlich zu, dass er nicht heiraten möchte.