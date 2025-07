Stars Nicole Scherzinger: ‚An Evening with Nicole Scherzinger‘ wird erster Soloauftritt seit 13 Jahren Nicole Scherzinger hat ihren ersten großen Soloauftritt in Großbritannien seit 13 Jahren angekündigt. Die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin wird am 6. Oktober 2025 in der Londoner Royal Albert Hall für ihr ‚An Evening with Nicole Scherzinger‘-Konzert auftreten, einer besonderen, einmaligen Show. Die 47-jährige Künstlerin plant, bei dem kommenden Auftritt ihre großen Hits sowie West-End-Klassiker in Zusammenarbeit […]