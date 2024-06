Gut gelaunte Foto-Grüße Mit Erdbeeren und Blumenkranz: Schwedische Royals feiern Mittsommer

Königin Silvia und König Carl Gustav schicken zum Mittsommerfest 2024 digitale Grüße. (ae/spot)

SpotOn News | 22.06.2024, 14:00 Uhr

Das schwedische Königspaar Carl Gustav und Silvia sowie ihre jüngste Tochter Prinzessin Madeleine haben zum Mittsommerfest neue Fotos von sich veröffentlicht. Madeleine ist gerade erst mit ihren Kindern von Miami zurück in ihre Heimat gezogen. Ehemann Christopher O'Neill soll bald folgen.

In Schweden wird an diesem Wochenende Midsommar gefeiert. Das Mittsommerfest zur Sonnenwende ist nach Weihnachten das zweitgrößte Fest im Land. Klar, dass auch die Königsfamilie in Feierstimmung ist. Während in früheren Jahren zu diesem Anlass auch schon mal Fotos der Enkelkinder veröffentlicht wurden, steht 2024 das Königspaar selbst im Fokus des digitalen Grußes. Aber auch die gerade nach Schweden zurückgekehrte Prinzessin Madeleine (42) meldete sich.

Die Königin lächelt mit Erdbeeren in der Hand

"Frohes Mittsommer", wünscht das schwedische Königspaar auf Instagram. Dazu gibt es ein Foto von Carl XVI. Gustav (78) und seiner Frau Silvia (80). Die Königin trägt auf dem Bild Volkstracht und hält eine Schale mit Erdbeeren. Der König posiert leger mit offenem Hemd und lockerem Jackett. Wie die schwedische Zeitung "Expressen" berichtete, hat die royale Familie während des diesjährigen Mittsommers keine öffentlichen Verpflichtungen. Sie würden also privat feiern. Wo genau sie sich derzeit aufhalten, sei nicht bekannt. Ein möglicher Hinweis jedoch: Auf dem Foto des Paares schimmert im Hintergrund Wasser.

Prinzessin Madeleine zeigt sich im Kreis ihrer Kinder

Auch ihre jüngste Tochter Prinzessin Madeleine von Schweden (42) veröffentlichte am 22. Juni einen Gruß vor einer Wasseroberfläche. Sie ist erst vor Kurzem mit ihren drei Kindern aus Miami nach Schweden zurückgekehrt. Ehemann Christopher O'Neill (49) soll in wenigen Tagen folgen. Zum Mittsommerfest erfreut Madeleine nun die Untertanen mit einem kleinen Reel auf Instagram. Neben dem Blick auf das Wasser ist sie zusammen mit Leonore (10), Nicolas (8) und Adrienne (6) zu sehen. Madeleine und ihre weiß gekleideten Töchter tragen auf dem Bild traditionelle Blumenkränze.

In der kommenden Woche steht dann schon die nächste Feier für die Königsfamilie an: Madeleines Mann feiert am 27. Juni seinen 50. Geburtstag.