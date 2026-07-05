Stars Mitarbeiter nach Fotoaufnahmen aus dem Madison Square Garden verwiesen

Taylor Swift with Travis Kelce at SNL Party NY Oct 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2026, 14:26 Uhr

Mitarbeiter wurden nach Fotoaufnahmen aus dem Madison Square Garden verwiesen.

Mehrere Mitarbeiter wurden aus dem Madison Square Garden verwiesen, nachdem sie vor der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce Fotos gemacht hatten.

Das Paar gab sich am Freitag (03. Juli) vor rund 1.000 Gästen in der New Yorker Veranstaltungsarena das Jawort. Bereits einen Tag zuvor hatte es dort ein intimeres Probedinner mit etwa 100 Gästen gegeben. Da die Vorbereitungen streng geheim gehalten wurden, mussten mindestens vier Personen, die bei der Veranstaltung arbeiteten, das Gelände verlassen. Ein Insider sagte gegenüber ‚PageSix‘, dass zwei Bühnenarbeiter „am Donnerstagabend hinausbegleitet wurden, weil sie Fotos gemacht hatten“. Ein weiterer Insider erklärte jedoch, insgesamt seien vier Personen entfernt worden. Entlassen wurden sie allerdings nicht: „Da sie für die Gewerkschaft und nicht direkt für den Madison Square Garden arbeiten, müsste zunächst ein Schiedsverfahren stattfinden, bevor sie gekündigt werden könnten.“

Dennoch müssen sie mit Konsequenzen rechnen. Der Insider erklärte: „Sie dürfen künftig nicht mehr im Garden arbeiten, können aber an anderen Veranstaltungsorten innerhalb der Madison-Square-Garden-Unternehmensgruppe eingesetzt werden.“ Zuvor hatte das Portal berichtet, dass Angestellten der Unternehmensverwaltung in den Tagen vor der Hochzeit der Zutritt zum Madison Square Garden untersagt worden war. Ein weiterer Insider sagte: „Der Madison Square Garden ist diese Woche für alle Mitarbeiter der Unternehmenszentrale tabu. Ihnen wurde kein Grund genannt, warum das Gelände gesperrt ist.“

Viele Hochzeitsgäste mussten Verschwiegenheitserklärungen (NDAs) unterzeichnen, die ihnen untersagten, Details der Zeremonie öffentlich zu machen. Der engste Freundes- und Familienkreis von Taylor Swift und Travis Kelce war davon jedoch ausgenommen. Ein Insider erklärte: „Die engsten Freunde und Familienmitglieder mussten keine NDAs unterschreiben. Die Privatsphäre der beiden zu schützen, war für alle in ihrem engsten Umfeld schon immer selbstverständlich.“