Musik Morrissey: Deshalb war er offen für eine The Smiths-Tour

Morrissey behauptet, er habe einer Smiths-Reunion-Tour zugestimmt, weil es „das letzte Mal“ war, dass „so etwas möglich“ war.

Obwohl der Sänger zuvor gescherzt hatte, er würde „lieber seine eigenen Hoden essen“ und sein Vegetarier-Gelübde brechen, als die Indie-Kult-Band erneut zusammenzutrommeln, war er offen für die Idee, nachdem AEG Entertainment Morrissey und seinem ehemaligen Bandkollegen Johnny Marr angeblich ein „lukratives Angebot“ gemacht hatte.



Jetzt verrät der 65-Jährige gegenüber ‚Medium‘: „Ich habe zugestimmt, weil ich das Gefühl hatte, dass es das letzte Mal war, dass so etwas möglich war. Wir haben alle begonnen, alt zu werden. Ich dachte, die angebotene Tour wäre eine gute Möglichkeit, mich bei denen zu bedanken, die mir ein Leben lang zugehört haben. Es lag nicht daran, dass ich irgendeine emotionale Bindung zu Marr hatte. Ich habe absolut keine.“



Morrissey behauptete nicht nur, dass Marr „das Angebot ignoriert“ habe, die Gruppe für eine Welttournee 2025 wieder zusammenzubringen, sondern beschuldigte ihn auch, die Veröffentlichung eines Greatest Hits-Albums zu „blockieren“ sowie „Markenrechte und geistiges Eigentum“ von The Smiths zu erwerben.



Marrs Management antwortete daraufhin mit dem folgenden Statement: „Hier sind die Fakten: Im Jahr 2018, nach dem Versuch einer dritten Partei, den Namen The Smiths zu verwenden - und nach der Entdeckung, dass die Marke nicht im Besitz der Band war - hat sich Marr über seine Vertreter an Morrissey gewandt, um gemeinsam am Schutz des Namens The Smiths zu arbeiten.“



Allerdings sei keine Antwort erfolgt, so dass Marr die Marke selbst angemeldet habe. „„Als Geste des guten Willens unterzeichnete Marr im Januar 2024 eine Vereinbarung über die gemeinsame Inhaberschaft an Morrissey. Die Ausführung dieses Dokuments erfordert noch die Unterschrift von Morrissey.“

Bang Showbiz | 12.12.2024, 14:00 Uhr

Der Sänger begründet seine Entscheidung, einer Reunion-Tour mit seiner Ex-Band zugestimmt zu haben.

Morrissey behauptet, er habe einer Smiths-Reunion-Tour zugestimmt, weil es „das letzte Mal“ war, dass „so etwas möglich“ war.

Obwohl der Sänger zuvor gescherzt hatte, er würde „lieber seine eigenen Hoden essen“ und sein Vegetarier-Gelübde brechen, als die Indie-Kult-Band erneut zusammenzutrommeln, war er offen für die Idee, nachdem AEG Entertainment Morrissey und seinem ehemaligen Bandkollegen Johnny Marr angeblich ein „lukratives Angebot“ gemacht hatte.

Jetzt verrät der 65-Jährige gegenüber ‚Medium‘: „Ich habe zugestimmt, weil ich das Gefühl hatte, dass es das letzte Mal war, dass so etwas möglich war. Wir haben alle begonnen, alt zu werden. Ich dachte, die angebotene Tour wäre eine gute Möglichkeit, mich bei denen zu bedanken, die mir ein Leben lang zugehört haben. Es lag nicht daran, dass ich irgendeine emotionale Bindung zu Marr hatte. Ich habe absolut keine.“

Morrissey behauptete nicht nur, dass Marr „das Angebot ignoriert“ habe, die Gruppe für eine Welttournee 2025 wieder zusammenzubringen, sondern beschuldigte ihn auch, die Veröffentlichung eines Greatest Hits-Albums zu „blockieren“ sowie „Markenrechte und geistiges Eigentum“ von The Smiths zu erwerben.

Marrs Management antwortete daraufhin mit dem folgenden Statement: „Hier sind die Fakten: Im Jahr 2018, nach dem Versuch einer dritten Partei, den Namen The Smiths zu verwenden – und nach der Entdeckung, dass die Marke nicht im Besitz der Band war – hat sich Marr über seine Vertreter an Morrissey gewandt, um gemeinsam am Schutz des Namens The Smiths zu arbeiten.“

Allerdings sei keine Antwort erfolgt, so dass Marr die Marke selbst angemeldet habe. „„Als Geste des guten Willens unterzeichnete Marr im Januar 2024 eine Vereinbarung über die gemeinsame Inhaberschaft an Morrissey. Die Ausführung dieses Dokuments erfordert noch die Unterschrift von Morrissey.“