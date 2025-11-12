Musik Mumford and Sons: Ausschluss vom Glastonbury-Festival wegen Sofa-Vorfall

Marcus Mumford with Mumford and Sons at British Summertime Hyde Park - July 16 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2025, 11:00 Uhr

Der Frontmann der Folk-Rock-Band räumt ein, dass sein Fehlverhalten dazu führte, keine Einladung zu dem Festival mehr zu erhalten.

Mumford Sons wurden nicht mehr zum Glastonbury Festival eingeladen, seit ihr Frontmann versucht hat, dort ein Sofa zu stehlen.

2013 trat die britische Folk-Rock-Band auf der berühmten Pyramid Stage des Musikfestivals als Headliner auf. Marcus Mumford erinnerte sich daran, wie er versucht hatte, ein Möbelstück mitzunehmen, weil er unbedingt ein „Andenken“ wollte – doch dann lief alles schief.

Im Podcast ‚Table Manners‘ erzählte er: „Ich wurde aus unserer Garderobe rausgeschmissen. Ich durfte nicht mehr rein, weil ich versucht hatte, Möbel zu stehlen. Ich wollte einfach ein Andenken – also habe ich versucht, das Sofa in meinen Van zu laden.“

Seit ihrem Auftritt 2013 wurden Mumford Sons nicht mehr nach Worthy Farm eingeladen. Auf die Frage, ob sie seitdem wieder auf dem Festival gespielt haben, antwortete Marcus: „Nein.“ Trotzdem hat sich seine Meinung über das Musik-Event nicht verändert. „Es ist einfach das beste Festival der Welt“, schwärmte der Sänger. „Jedes andere Festival versucht, so zu sein wie Glastonbury. Es ist das Original.“

Bereits 2016 hatte Marcus erzählt, wie er nach dem peinlichen Vorfall tatsächlich rausgeworfen wurde. „Wir kamen von der Bühne und ich habe versucht, ein Sofa aus der Garderobe zu klauen – und wurde rausgeschmissen“, enthüllte er im Interview mit ‚Radio X‘. „Sie haben mich einfach nicht mehr reingelassen. Sie hatten am Ende einfach genug von uns. Und sie sagten: ‚Verschwindet – und kommt nicht wieder.'“

Dabei sei der Headliner-Auftritt der Band so gut gelaufen. „Beim letzten Mal, als wir in Glastonbury gespielt haben, hatte ich eine Panikattacke … Also war ich sowieso nervös, weil es diesmal noch größer war – und am Ende war ich einfach nur erleichtert“, verriet der 38-Jährige. Mumford Sons spielten unter anderem den Beatles-Song ‚With a Little Help From My Friends‘ mit Vampire Weekend. „Es lief super. Und dann kamen wir von der Bühne … und ich wollte einfach ein Sofa! Ich wollte wirklich dieses Sofa“, gestand der Frontmann.