Musik Mumford and Sons: Ihr neues Album ,Rushmere‘ erscheint im März

Mumford and Sons - Victorious Festival 2023 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2025, 11:00 Uhr

Mumford and Sons werden im März ihr erstes Album als Trio veröffentlichen.

Die Folk-Rock-Musikgruppe, die aus den Mitgliedern Marcus Mumford, Ted Dwane und Ben Lovett besteht, hat ihr fünftes Studioalbum ,Rushmere‘ angekündigt, das am 28. März herauskommen wird.

Die erste Single der Musiker wird am Freitag (17. Januar) erscheinen. Es ist das erste vollständige Projekt der Stars seit ,Delta‘ von 2018 und dem Ausstieg des ehemaligen Banjo-Spielers und Lead-Gitarristen Winston Marshall. Der Musiker hatte die Band im Juni 2021 nach 14 Jahren verlassen, nachdem er in Kontroversen verwickelt war, da er ein Buch des rechtsgerichteten Journalisten Andy Ngo lobte. Winston hatte eine lange Nachricht auf ,Medium‘ veröffentlicht, in der er sich an seine Zeit mit den ,I Will Wait‘-Künstlern erinnerte und verkündete, dass es für ihn „keine leichte Entscheidung“ gewesen sei, sich von der Band zu verabschieden. Der Star verkündete: „Ich habe die ersten Touren geliebt. Wir sind von einer verschwitzten Bühne in einer Katakombe in Edinburgh gehüpft und dann mussten wir am nächsten Tag bis zur Mittagspause zu einem Auftritt in Camden. Wir haben nicht alle vier mit Teds Kontrabass in den VW Polo gepasst. Ich glaube, dass Ben den Kürzeren gezogen hat und mit seinem Keyboard mit dem Zug nachkommen musste. Ich weiß noch, wie ich die ganze Nacht über die M6 raste, während die Jungs neben mir geschlafen haben.“