Musik My Chemical Romance: Neues Projekt

Gerard Way - Paris June 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2024, 14:00 Uhr

My Chemical Romance haben in den sozialen Medien ein neues Projekt angedeutet.

Die ,Welcome To The Black Parade’-Rocker – die sich 2013 trennten, bevor sie neun Jahre später ihren neuen Song ,The Foundations of Decay’ veröffentlichten – haben sich seit dem Ende ihrer Reunion-Tour im März 2023 weitgehend bedeckt gehalten, abgesehen von einem Headline-Auftritt beim When We Were Young Festival im vergangenen Monat. Am Montag (11. November) teilte die Band auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein Bild mit einer dunstigen Skyline und Konfetti neben russischen Buchstaben, die übersetzt „TPK“ bedeuten. Der kryptische Post hatte die Überschrift: „Wenn du alles sein könntest, was würdest du sein?“

Es gibt zwar keine weiteren Hinweise auf die Botschaft und was sie bedeuten könnte, aber Fans vermuten, dass sie sich auf MCRs verworfenes Album ,The Paper Kingdom’ beziehen könnte, das 2013 verworfen wurde und ihr fünftes Album gewesen wäre. Die Gruppe – bestehend aus den Brüdern Gerard und Mikey Way, Ray Toro und Frank Iero – stellte sechs Songs für die LP fertig, bevor sie die Sammlung verwarf und sich auflöste.

Im darauffolgenden Jahr sprach Frontmann Gerard über „das My Chem-Album, das nicht zustande kam“ und merkte an, dass es „wirklich düster“ war.