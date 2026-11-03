Musik My Chemical Romance stellen mit ‚The Black Parade‘ neuen Chartrekord auf

My Chemical Romance frontman Gerard Way at Kia Forum in Inglewood - Getty - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2026, 11:00 Uhr

My Chemical Romance haben 'The Black Parade' anlässlich des 20. Jubiläums des Albums neu veröffentlicht.

My Chemical Romance haben mit der Neuauflage ihres Albums ‚The Black Parade‘ einen neuen Chartrekord aufgestellt.

Die Jubiläumsausgabe zum 20. Jahrestag der ursprünglichen Veröffentlichung ist das erste Nummer-eins-Album der Band in ihrer 25-jährigen Karriere. Wie ‚Billboard‘ berichtet, hat ‚The Black Parade‘ einen Rekord für den längsten Zeitraum zwischen der Erstveröffentlichung eines Albums und dessen Aufstieg an die Spitze der Billboard 200 aufgestellt. Ganze 20 Jahre dauerte es, bis die Platte Platz eins erreichte.

Damit überholte sie ’35 Biggest Hits‘ von Toby Keith, das 15 Jahre nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2008 an die Chartspitze gelangte. Dies geschah nach dem Tod des Country-Stars im Februar 2024. Keith war im Alter von 62 Jahren an Magenkrebs gestorben. In der jüngsten Erhebungswoche, die am vergangenen Donnerstag (29. Oktober) endete, wurden 78.000 sogenannte Album-Äquivalenteinheiten von ‚The Black Parade‘ verzeichnet. Davon entfielen 68.000 auf klassische Albumverkäufe und 10.000 auf Streaming-Einheiten.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums blickte die Band auf die Entstehung der Platte zurück. „Vor 20 Jahren schrieben wir, was später ‚The Black Parade‘ werden sollte – unser drittes Album und der Nachfolger von ‚Three Cheers for Sweet Revenge'“, erklärten My Chemical Romance in einem Statement. Damals habe sich die Gruppe nicht vorstellen können, welche Bedeutung das Werk einmal für sie haben würde. Sie hätten lediglich gewusst, dass sie etwas Verrücktes geschaffen hätten, das sie unbedingt mit der Welt teilen wollten.

„Zum ersten Mal haben wir alles, was während dieser Aufnahmesessions fertiggestellt wurde, in einer einzigen Sammlung zusammengefasst“, ergänzten die ‚Teenagers‘-Interpreten. „Ebenso wichtig war uns, James Jean zu bitten, in die Welt von ‚The Black Parade‘ zurückzukehren und drei neue Kunstwerke zu schaffen.“ Die Musiker bezeichneten Jean als einzigartigen Künstler, der maßgeblich zur visuellen Präsentation der Platte beigetragen habe. Sie seien dankbar, ihn damals kennengelernt zu haben und nun erneut mit ihm zusammenarbeiten zu können.

Der Charterfolg kommt wenige Monate, nachdem My Chemical Romance Hinweise auf ein mögliches neues Album gegeben hatten. Das letzte Studioalbum der Gruppe, ‚Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys‘, erschien 2010. Frontmann Gerard Way betonte jedoch, dass die Band „schon immer ein weiteres Album machen wollte“. Seit ihrer Reunion im Jahr 2019 veröffentlichte die Gruppe lediglich einen neuen Song: ‚The Foundations of Decay‘ aus dem Jahr 2022. Bei einem Konzert im Alamodome in San Antonio, Texas, machte Way den Fans dennoch Hoffnung auf neue Musik. Die Band hoffe, „dass das Leben es ihnen ermöglicht“, ein weiteres Album aufzunehmen. Neben Way gehören die Gitarristen Ray Toro und Frank Iero sowie Bassist Mikey Way zu My Chemical Romance.