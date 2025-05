Musik Myles Smith: Er wollte keine Eintagsfliege sein

Myles Smith - ATandT Playoff Playlist Live! 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2025, 09:00 Uhr

Der Sänger will nach seinem Durchbruch nicht in Vergessenheit geraten.

Myles Smith ist fest entschlossen, langfristigen Erfolg in der Musikindustrie zu erreichen.

Der britische Sänger schaffte 2022 dank TikTok seinen großen Durchbruch. Oft wird gesagt, er sei „über Nacht“ berühmt geworden – doch Myles sieht das anders. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Independent‘ erklärte er: „Ich wünschte, es wäre so magisch wie ein nächtlicher Wandel gewesen, aber es hat sich nicht schnell angefühlt. Für mich sind es 15 Jahre Arbeit.“

Der 26-Jährige ist nicht auf kurzfristigen Ruhm aus. Stattdessen strebt er nach Beständigkeit im Musikgeschäft. „So viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, basierten darauf, dass ich nicht wollte, dass es bei einem Song bleibt oder dass ich mit jedem einzelnen Angebot sofort Geld mache“, schilderte der Star. „Ich habe wirklich schlechte finanzielle Entscheidungen getroffen und großartige Gelegenheiten ausgeschlagen, weil ich nicht einfach über Nacht wieder verschwinden wollte.“

Trotzdem ist Myles der Meinung, dass angehende Musiker immer auch einen Plan B haben sollten. Der preisgekrönte Künstler verglich das Leben eines Nachwuchsmusikers mit dem eines aufstrebenden Fußballspielers. „Es gibt Leute, die ihr ganzes Leben lang spielen, sie sind großartig – und dann werden sie mit 17 wegen einer Verletzung fallen gelassen. Und was passiert dann? Ich weiß, andere sehen das anders, aber ich finde, der Bildungsweg ist vor dem Einstieg in diese Welt sehr klug“, so der ‚Stargazing‘-Interpret. Das würde jungen Künstlern „die Hälfte ihrer Probleme“ ersparen.