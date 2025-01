Beim "FireAid"-Spendenkonzert zeigten Stars ihre Unterstützung für die Betroffenen der Waldbrände in Los Angeles. Musikgrößen wie Billie Eilish oder Lady Gaga betraten dabei die Bühne. Letztere performte einen besonderen Song für das Publikum.

Mit einem großen Benefizkonzert haben Musikstars und Hollywoodberühmtheiten ihre Solidarität für die Betroffenen der Feuerkatastrophe von Los Angeles gezeigt. Am Donnerstag standen zahlreiche Größen der Branche unter dem Motto "zwei Veranstaltungsorte, eine Nacht voller Musik" auf zwei Bühnen in Inglewood im Los Angeles County.

So traten laut "The Hollywood Reporter" etwa Billie Eilish (23) und Green Day um Frontmann Billie Joe Armstrong (52) gemeinsam auf und eröffneten damit den stargespickten Abend. Zu den weiteren Stars, die durch ihren Auftritt das Spenden-Event unterstützten, gehörten beispielsweise Katy Perry, Pink, Alanis Morissette, Sting, Olivia Rodrigo, Rod Stewart, No Doubt, Red Hot Chili Peppers oder Dr. Dre, der mit seinem Erscheinen das Publikum überraschte.

Den Abend schloss dem Bericht zufolge Lady Gaga (38), die nach zwei Songs aus "A Star is Born", "Shallow" und "Always Remember Us This Way", ein weiteres Lied präsentierte, das mit ihrem Verlobten Michael Polansky entstanden war. "Als ich darüber nachdachte, was ich heute Abend singen sollte, dachte ich, dass ich etwas Hoffnungsvolles machen wollte", erklärte die Musikerin auf der Bühne. "Ich und mein Freund Michael, mein Verlobter, mein Liebster, wir haben dieses Lied für euch geschrieben. Es ist nur für heute Abend."

Zu der Menge im Kia Forum oder im Intuit Dome sprachen etwa auch Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel (57), Schauspieler und Komiker Billy Crystal (76), der sein Haus bei dem Feuer verloren hat, oder Samuel L. Jackson (76), der das Publikum aufforderte: "Wir haben Hunderte von Ersthelfern hier im Haus. Lasst uns ihnen einen riesigen Applaus geben." Nicht nur auf den Bühnen, auch im Publikum wurden bekannte Persönlichkeiten gesichtet.

Thank you to the artists who gathered tonight in Los Angeles for the FireAid Concert. Angelenos will continue to stand together to support those impacted by the wildfires and show gratitude for the first responders who help keep our communities safe.https://t.co/AeAfLU0IgX https://t.co/KYf7GV7eNh

— Kamala Harris (@KamalaHarris) January 31, 2025