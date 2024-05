"Es war ein hartes Jahr" Nach Klinikaufenthalt: Kate Beckinsale feiert Red-Carpet-Comeback

Kate Beckinsale mit beeindruckendem Red-Carpet-Comback. (ili/spot)

SpotOn News | 03.05.2024, 11:04 Uhr

Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt feierte Kate Beckinsale am Donnerstag ihr Red-Carpet-Comeback in New York City. Die Schauspielerin begeisterte in einem schulterfreien, weißen Organza-Kleid.

Die britische Schauspielerin Kate Beckinsale (50) ist wieder da – das demonstrierte sie eindrucksvoll auf dem roten Teppich der ersten King's Trust Gala, die am Donnerstag in New York City stattfand. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt nach einem längeren Krankenhausaufenthalt wegen eines nicht näher genannten gesundheitlichen Problems.

Kate Beckinsale: "Es war ein hartes Jahr"

"Es war ein hartes Jahr", fasste sie im Gespräch mit dem "People"-Magazin zusammen und erklärte weiter: "Weil meine Eltern beide krank waren und meine Katze … Es war ein ganzes Bündel von Dingen." Deshalb sei es "schön, hierherzukommen und Freunde zu sehen und eine kleine Perspektive zu haben", so Beckinsale. "Ich glaube, jeder hatte ein etwas schwieriges Jahr", fügte sie tapfer hinzu.

Comeback im Organza-Traumkleid

Kate Beckinsale trug bei ihrem Red-Carpet-Comeback ein aufwändiges, schulterfreies, weißes Organza-Kleid mit wellenförmiger Struktur von der Schulter bis zum Saum. Das Mieder der Robe bedeckte nur einen Teil ihres Oberkörpers, sodass ihre Taille sichtbar blieb. Der Rock des Kleids bestand aus mehreren Lagen, wobei der voluminöse Stoff in eine Richtung fiel, sodass ein hoher Beinschlitz entstand.

Dazu kombinierte die gebürtige Londonerin weiße Plateau-Peeptoes und eine smaragdgrüne, mit Juwelen besetzte Clutch, die perfekt zu ihrer leuchtenden Maniküre passte. Die Fußnägel waren dunkel lackiert. Beim Schmuck hatte sich Beckinsale für einreihige Diamantohrringe und Diamantringe entschieden.

Ihre Augenpartie betonte sie mit dunklen Tönen und schimmerndem Lidschatten. Nudefarbener Lipgloss und eine Hochsteckfrisur, die mit einer übergroßen schwarzen Schleife verziert war, rundeten den Hingucker-Look ab.

Beckinsale war zuletzt im Februar auf einem roten Teppich, als sie zu den SAG-AFTRA Awards in einem hüftbetonten silbernen Kleid erschien. Davor trug sie ein anderes silbernes Ensemble bei den Golden Globes am 7. Januar.

Viele weitere Promi-Gäste auf dem roten Teppich

Zu den weiteren Gästen der mit Stars gespickten Veranstaltung am Donnerstagabend gehörten John Legend und Chrissy Teigen, Penélope Cruz, Rita Ora, Kate Moss und der Co-Vorsitzende des Abends, Lionel Richie, der globaler Botschafter des King's Trust und Vorsitzender der Global Ambassadors Group ist.