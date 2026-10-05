Stars Nach Liebes-Aus: Anne Wünsche sucht weiter nach Mr. Right

Anne Wunsche at Benjamin Blumchen Premier Munich July 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.10.2026, 14:00 Uhr

Die Influencerin gibt die Suche nach ihrer großen Liebe nicht auf.

Anne Wünsche ist weiterhin auf der Suche nach ihrem Traummann.

Nachdem ihre jüngste Bekanntschaft bereits nach einem Monat gescheitert war, verriet die 35-Jährige nun, welche Eigenschaften ihr zukünftiger Partner mitbringen muss – und auf welcher Dating-Plattform sie derzeit nach ihm sucht. Mitte September war bekannt geworden, dass Wünsche auf Mallorca einen Mann kennengelernt hat. Lange hielt die Verbindung jedoch nicht. Zwar habe er sie „Schatzi“ genannt, auf echte Treffen habe sie allerdings vergeblich gewartet. Gegenüber RTL erklärte die Influencerin: „Entweder bin ich auf das typische Lovebombing reingefallen oder er ist einfach ein Mann vieler Worte und wenig Taten.“

Nach ihren Angaben sei die Initiative in der Kennenlernphase fast ausschließlich von ihr ausgegangen. Doch irgendwann wollte Wünsche diese Rolle nicht mehr übernehmen. „Also hab ich nach einem Monat die Reißleine gezogen, denn ich bin eine Frau und will auch so behandelt werden“, stellte sie klar. Trotz der Enttäuschung hält die Dreifachmama an ihrem Wunsch nach einer Beziehung fest. „Ja. Ich suche immer noch und möchte die Hoffnung nicht aufgeben, irgendwann wirklich auf Mr. Right zu treffen“, sagte sie.

Einfach gestaltet sich die Suche allerdings nicht. Wünsche empfindet das Dating inzwischen als Herausforderung. „Männer geben sich absolut keine Mühe mehr, eine Frau zu erobern“, klagte sie. Ihre Erwartung formulierte sie deutlich: „Will er mich, muss er mir das auch zeigen!“ Bei der Partnersuche setzt sie inzwischen auf die Dating-App Hinge. Auf der exklusiven Plattform Raya wartet sie dagegen noch immer auf eine Chance: „Ich stehe seit einem Jahr auf der Warteliste von Raya.“

Auch gegenüber ‚Promiflash‘ hatte die ehemalige ‚Berlin – Tag und Nacht‘-Darstellerin über ihren aktuellen Single-Status gesprochen. „Ich habe jetzt schon einige Dates gehabt und jedes Mal entscheide ich mich lieber dafür, weiter Single zu sein, statt für den Mann“, enthüllte der Star. Obwohl sie schon viele Frösche geküsst hat, glaubt Wünsche weiter an die große Liebe: „Ja, immer noch. Auch wenn ich langsam anfange, daran zu zweifeln.“