Stars Nach Online-Post: Erneute Sorge um Britney Spears

Britney Spears - Feb 2017 - Clive Davis Pre-Grammy Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2025, 09:00 Uhr

Britney Spears hat ihre Fans wieder einmal in große Sorge versetzt, als sie ein schlüpfriges neues Video in den sozialen Medien veröffentlichte und schnell wieder löschte.

Die 43-jährige Sängerin ist für seine provokanten Online-Posts berüchtigt. Zuletzt veröffentlichte sie ein Video von sich in einem weißen Seidenkleid, das sie herunterzog, um ihre nackte Brust zu zeigen. Das Video, das sie auf Instagram veröffentlichte, löste eine Flut von Reaktionen ihrer besorgten Fans und Follower aus.

Das Video zeigte Britney, wie sie sich in ihrem Kleid herumwirbelte und dabei verführerisch ihre Figur zur Schau stellte. Doch der brustfreie Moment war nur von kurzer Dauer, denn das Video verschwand kurz nach der Veröffentlichung von ihrem Instagram-Profil. Stattdessen lud Britney eine harmlosere Version hoch, in der sie weiterhin sinnlich tanzt, eine Gabel hält und in die Kamera blickt.

Die Reaktionen auf das Video waren gemischt, ein Fan kommentierte den Ersatzclip mit den Worten „Wenigstens trägt sie mehr Kleidung?“ Ein anderer fügte hinzu: „Na ja, wenigstens hat sie dieses Mal was an.“ Ein dritter Fan äußerte sich besorgt und fragte sich: „Ich frage mich, ob sie die meiste Zeit allein verbringt…“.

Das neueste Video kommt kurz nachdem Britney ein viel persönlicheres Update mit ihren Anhängern geteilt hat. In einem Video, das sie in den sozialen Medien veröffentlichte, gestand sie: „Ich war seit vier Monaten nicht mehr aus meinem Haus und bin kurz davor, meinen verdammten Verstand zu verlieren.“