Stars Nach Trennung von Artem Chigvintsev: Würde Nikki Garcia nochmal heiraten?

Nikki Garcia - FKA Nikki Bella -at Unfinished Beef event in Las Vegas - Getty - September 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2025, 11:00 Uhr

DIe ehemalige Wrestlerin hat ihre Meinung über die Ehe radikal geändert.

Nikki Garcia hat mit der gesetzlichen Ehe abgeschlossen.

2022 gab die Ex-Wrestlerin dem Profitänzer Artem Chigvintsev das Jawort. Zusammen haben sie den vierjährigen Sohn Matteo. Zwei Jahre später zerbrach ihre Ehe – das hat bei der 41-Jährigen tiefe Spuren hinterlassen.

Im Interview mit ‚UsWeekly‘ enthüllt Nikki, dass sie theoretisch offen ist für eine neue Liebe. Einer weiteren Ehe steht sie dagegen skeptisch gegenüber. „Ich kann mir definitiv vorstellen, mich wieder zu verlieben. Ich glaube aber nicht, dass es in nächster Zeit sein wird. Ich habe mit Leuten darüber gesprochen. Es gibt Verpflichtungszeremonien. Ich sage: ‚Ich will nie wieder Papierkram unterschreiben.‘ Nein, danke“, stellt sie klar.

Auch ohne Ehe könne man seine Liebe zueinander feiern. „Es ist nur mehr eine Verpflichtungszeremonie. Ihr könnt Ringe tragen, aber ihr müsst keine Papiere unterschreiben.“ Nikki stellt klar: „Ich will nicht rechtlich gebunden sein. Wir könnten in der Zukunft über eine Namensänderung sprechen, wenn diese Person meine Person ist. [Aber] kein Papierkram!“

Der ehemalige WWE-Star gesteht, dass er die Co-Elternschaft mit Arem als „hart“ empfindet. „Das Verrückte an der gemeinsamen Elternschaft ist, dass man einen Zeitplan hat. Es ist verrückt, dass es eines Tages heißt: ‚Okay, hier sind die Tage, an denen du deinen Sohn bekommst‘, und das ist es, was man tut“, erzählt Nikki. Dieser Aspekt nehme sie sehr mit. „Ich war noch nie ohne ihn in unserem Haus. Diese Tage durchzustehen, ist extrem schwierig, weil ich es so sehr liebe, mit meinem Sohn zusammen zu sein.“