12.02.2021 12:20 Uhr

Nach zwei Jahren: Sophia Thiel meldet sich zurück

Wer hätte das gedacht? Nach fast zwei Jahren meldet sich Fitnessmodel Sophia Thiel mit einem Instagram-Post zurück und der macht Hoffnung auf mehr.

Vor fast zwei Jahre zieht sich Sophia Thiel (25) aus der Öffentlichkeit zurück. 2019 verkündet sie auf YouTube und Instagram, dass sie eine Pause bräuchte. Dann wurde es still um die hübsche Blondine. Die Fans warten seither vergeblich auf ein Lebenszeichen der Fitness-Influencerin. Bis jetzt!

Gestern meldet sich Sophia mit einem langersehnten Post zurück und der scheint vielversprechend.

Erster Instagram-Post seit fast zwei Jahren

Auf Instagram teilt Sophia ein Video von einer fast leeren Batterie, die dabei ist aufzuladen. Steht der Post für Sophias eigene Akkus, die sie in den letzten zwei Jahren aufgeladen hat, um schon bald zurück ins Rampenlicht zu kehren? Kommentiert wird der kurze Clip von der 25-Jährigen nicht. Doch es sieht so aus, dass sie bald wieder mehr von sich zeigen könnte. Sonst würde sie Instagram nicht nutzen.

So reagieren die Fans

Die Fans sind völlig aus dem Häuschen! Über 827.000 Aufrufe, mehr als 4.000 Kommentare finden sich unter dem schlichten Post. „Endlich, ich habe dich so vermisst!“, „Ich hoffe dir geht es gut! Es ist schön, ein Lebenszeichen von dir zu bekommen Sophia“, schreiben ihre Follower.

Darum zog sich Sophia zurück

Warum die hübsche Blondine sich 2019 von der Öffentlichkeit verabschiedete? Sophia konnte dem Druck, dem sie täglich ausgesetzt war, einfach nicht mehr standhalten. Hinzu kamen die Trennung von ihrem damaligen Freund und Todesfälle in der Familie. Während die meisten Fans unter dem neuen Posting in freudiger Erwartung über die Rückkehr des Fitnessmodels sind, warnen andere davor nicht wieder erneut Druck aufzubauen: „Batterie ist empty! Heißt also sie lädt noch… Lass dir Zeit Sophia“, schreibt ein Follower unter das Bild.

Plant Sophia ein Comeback?

Können wir also vielleicht schon bald mit einem Comeback des Fitness-Models rechnen? Ihr aktuelles Instagram-Posting lässt es vermuten. Ob Sophia schon an neuen Projekten arbeitet und wann und ob sie in die Öffentlichkeit zurückkehren wird, verrät sie vorerst nicht. Ihre Millionen Fans würden sich darüber aber sicherlich freuen. (AB)