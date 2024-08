Stars Naomi Ackie: Kinder haben Zeit

Naomi Ackie - Whitney I Wanna Dance With Somebody Screening 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2024, 08:00 Uhr

Naomi Ackie will warten, bis sie 40 ist, bevor sie eine Familie gründet, da sie sich im Moment „nicht einmal um eine Pflanze kümmern kann“.

Die 31-jährige Schauspielerin ist noch nicht bereit sesshaft zu werden und Kinder zu haben. Denn sie besitzt noch kein eigenes Haus und hat Schwierigkeiten, ihren Raum aufgeräumt zu halten. Zudem verrät sie, dass sie nicht einmal ihre Zimmerpflanzen am Leben halten kann. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ sagte sie: „[Ich] bin noch nicht bereit, ein eigenes Kind zu bekommen, bevor ich wahrscheinlich 40 bin … [Es ist] eigentlich gut zu wissen … dass man eines Tages einfach ein Baby ansehen und denken kann: ‚Ich will dich’.“ Naomi würde auch gerne in der Zukunft heiraten. Doch sie möchte das Eheleben dann noch ein paar Jahre genießen, bevor sie Kinder bekommt. Sie fügte hinzu: „Ich weiß, dass es schlecht ist, je länger man wartet, aber ich möchte wirklich bewusst ein paar Jahre verheiratet sein, bevor das passiert. Und ich besitze kein Haus. Ich kann mich nicht einmal um eine f****** Pflanze kümmern, Kumpel. Und kann ich mein Haus in Ordnung halten? Nein. Ich habe nicht mal mein Bett gemacht, bevor ich nach L.A. gegangen bin.“

Naomi hatte kürzlich zugegeben, dass ihre Darstellung von Whitney Houston in ‚I Wanna Dance With Somebody‘ sie gezwungen hat, ihre Work-Life-Balance neu zu bewerten, nachdem sie nach den Dreharbeiten erschöpft und am Boden zerstört war.