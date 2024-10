Film Naomi Scott: Deshalb zweifelte sie früher an sich selbst

Naomi Scott - VMAs 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2024, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin gesteht, dass sie sich zu Beginn ihrer Karriere ständig mit anderen Darstellern und deren Methoden verglich.

Naomi Scott dachte, sie müsse sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, um als „echte Schauspielerin“ zu gelten.

Die ‚Smile 2‘-Darstellerin spricht über ihre Anfänge in der Filmbranche. Während der Dreharbeiten zu dem Teenie-Musical-Drama ‚Lemonade Mouth – Die Geschichte einer Band‘ aus dem Jahr 2011 hatte Naomi keine Ahnung, was der Begriff ‚Markierung‘ bedeutet, der im Wesentlichen die Stelle bezeichnet, an der ein Schauspieler seinen Text vorträgt.

Im Gespräch mit ‚In the Envelope: The Actor’s Podcast‘ erinnert sie sich: „Ich wusste nicht, was eine Markierung ist. Diese Regisseurin, Patricia [Riggen] – wir lachen heute noch darüber – sagte: ‚Du wusstest nicht, was zum Teufel du da machst.‘ Ich war so unerfahren. [Am ersten Tag] meinte sie: ‚Sie kann verdammt noch mal nicht auf der Markierung stehen. Wen haben wir gecastet? Wer ist dieses Mädchen aus London?’“

Glücklicherweise bekam Naomi den Dreh im Nu raus. „Ich habe ziemlich schnell gelernt. Aber vieles davon war einfach nur Beobachtung – Beobachtung anderer Leute, anderer Schauspieler, älterer Schauspieler. Das sage ich immer zu jüngeren Schauspielern: Schaut einfach zu. Wenn ihr beim Film, Fernsehen oder Theater mitmachen wollt, versucht einfach, nah dran zu sein“, erklärt sie.

Allerdings machte sich die 31-Jährige Sorgen, dass sie nie als richtige Schauspielerin angesehen werden würde, weil sie sich nicht an dieselbe Methode wie andere Darsteller hielt. Der Star räumt ein: „Ich glaube, ich habe versucht, etwas zu tun, von dem ich dachte, es sei ‚das Richtige‘. Denn man hört, wie andere Schauspieler über dies und das reden, und man denkt: ‚Oh, das ist es, was es bedeutet, ein echter [Schauspieler] zu sein.‘ Nee, das ist Mist, das verspreche ich euch.“