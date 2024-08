Stars Naomi Watts: Sie veröffentlicht ein Buch über die Menopause

Naomi Watts - 2020 Film Independent Spirit Awards - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 18:00 Uhr

Naomi Watts erzählte, dass sie ein neues Buch über die Menopause geschrieben hat.

Die 55-jährige Schauspielerin wird ihr neues Buch ‚Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known about Menopause‘ im Januar veröffentlichen und möchte dazu beitragen, das Tabu rund um das Thema zu beseitigen.

Watts verriet in einem Gespräch gegenüber ‚PEOPLE‘: „Frauen mussten zu lange in Stille und Scham über die Veränderungen leiden, die sie während der Menopause erleben, mit wenig Zugang zu Informationen, Unterstützung oder sogar einem offenen Gespräch darüber.“ Der Star sei allen „dankbar“, die ihre Erfahrungen mit ihr teilten, während sie das Buch schrieb: „Ich kann es kaum erwarten, dass Sie von den Höhen und Tiefen und allem dazwischen in dieser Lebensphase hören und echte, praktische Ratschläge und Trost erhalten, wie Sie diese Veränderungen direkt angehen können.“ Naomi hofft zudem, dass das Buch anderen Frauen dabei hilft, die Menopause zu meistern. „Ich will, dass sich dieses Buch so liest, als würde man bei einer Tasse Kaffee sitzen und ein vertrauliches Gespräch mit seiner Freundin führen. Ich hoffe, dass es eine Hilfe für alle ist, die versuchen, diese Phase des Lebens in den Griff zu bekommen und sie zu einer Zeit der Befreiung und nicht nur der Prüfung zu machen“, sagte die Prominente. Am Anfang des Jahres sprach Naomi darüber, dass sie während der Wechseljahre schlaflose Nächte gehabt habe. Ihre Schlafprobleme führten dazu, dass sie unter Angstzuständen und Stress litt.