Stars Natascha Ochsenknecht: Das sagt sie zu Jimis Gerichtsprozess

Bang Showbiz | 03.09.2025, 14:00 Uhr

Der Sohn der Society-Lady wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Seine Mutter verzeiht ihm.

Natascha Ochsenknecht ist froh, dass Jimi Blue die Kurve bekommen hat.

Die Mutter des einstigen Schauspielers machte sich selbstverständlich große Sorgen, als ihr Sohn vor kurzem in Österreich vor Gericht erscheinen musste. Der Grund für den Prozess, dem ein europaweiter Haftbefehl vorausgegangen war, war eine unbeglichene Hotelrechnung über eine fünfstellige Summe. Jimi zeigte sich vor Gericht reumütig und betonte, dass die Rechnung mittlerweile vollständig beglichen worden sei. Obwohl er zeitweise in Untersuchungshaft saß, blieb dem ‚Die Wilden Kerle‘-Darsteller eine Haftstrafe erspart. Dass ihr Sohn noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen ist, freut Natascha Ochsenknecht verständlicherweise sehr. „Jeder macht Fehler“, betont sie im ‚Bunte‘-Interview.

Obwohl Natascha und ihre Kids Cheyenne und Wilson zeitweise keinen Kontakt mit Jimi hatten, war sich die Society-Lady sicher, dass sie ihren Sohn niemals verstoßen würde – egal, wie schlimm er sich verhält. „Meine Tür stand immer offen“, stellt sie im Gespräch mit dem Magazin weiter klar. Außerdem erklärt Natascha, dass Jimi alles andere als das schwarze Schaf der Familie sei. Sie sagt: „Letztendlich gleichen sich meine drei Kinder in vielen Punkten. Alle sind sehr gut erzogen und höflich.“ Jimi sei allerdings ein echter „Sturkopf“. Natascha weiter: „Typisch Steinbock, macht einfach dicht und du kannst abwarten. Die Zeit, in der er sich von der Familie abgewendet hat, war schwer für mich. Ich habe gedacht, lass ihn. Ich habe immer an das Gute geglaubt.“ Jimi hatte nach der Trennung von Yeliz Koc, mit der er auch die gemeinsame Tochter Snow Elanie hat, über längere Zeit den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen. Mittlerweile haben sich die Ochsenknechts jedoch wieder versöhnt.