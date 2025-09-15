Stars Neil Young: Eilfahrt ins Krankenhaus

Neil Young - Getty Images - Glastonbury - June 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.09.2025, 11:00 Uhr

Der Sänger musste am vergangenen Wochenende wegen eines Notfalls ins Krankenhaus fahren.

Neil Young musste nach seinem Konzert in Kalifornien am Wochenende wegen eines „unerwarteten medizinischen Notfalls in der Familie“ ins Krankenhaus eilen.

Der 79-jährige Rocker trat am Samstagabend (12. September) im Shoreline Amphitheatre in Mountain View, Kalifornien, auf. Nun verriet er, dass er direkt nach dem Auftritt von der Bühne hastete und sofort in die Notaufnahme fuhr. Der ‚Harvest Moon‘-Interpret teilte auf dem Blog seiner Website ein Foto, das ihn auf der Rückbank eines Krankenwagens zeigt, und schrieb: „Die Musik war letzte Nacht großartig. Nach einem unerwarteten Notfall in der Familie und einem überraschenden Krankenhausbesuch gleich nachdem die Musik verstummt war.“

Die Musiklegende erklärte nicht, wen es gesundheitlich getroffen hatte, gab jedoch zu, dass der Notfall bedeutete, dass er nach dem Konzert keine Freunde mehr treffen konnte. Sein nächster Auftritt ist für Montagabend (15. September) im Hollywood Bowl in Los Angeles geplant und er betonte, dass die Tour trotz des Krankenhausaufenthalts wie vorgesehen weitergehe. Neil fügte hinzu: „Wir sind wieder auf Kurs. Jetzt rollen wir südwärts. Nach der Musik im Shoreline, wo ich all meine alten Freunde nicht sehen konnte wegen dieses Abstechers ins Krankenhaus.“

Neil ist seit Juni mit seinen ‚Love Earth‘-Shows unterwegs: gestartet in Schweden, mit Headliner-Auftritt beim Glastonbury Festival in Großbritannien und weiteren Konzerten in Europa, den USA und Kanada. Das Konzert in der Hollywood Bowl wird die Tour beenden. Auf seinem Blog dokumentiert der legendäre Musiker derweil seine Reise. Noch vor dem Krankenhausbesuch beschrieb der ‚Like a Hurricane‘-Interpret die Schönheit seiner Fahrt durch Oregon auf dem Weg zu seinem Auftritt in Bend am Mittwoch (10. September). Er schwärmte: „Wunderschöne Wälder und Ebenen Richtung Bend. Wundersame Ausblicke, tiefe, tiefe Canyons. Heute Abend mehr Musik, dann Kalifornien. Aber jetzt, Bend. Oregon ist wunderschön! Natürliche Schönheit und Landschaften, Meile um Meile ohne ein ‚Zu verkaufen‘-Schild an einem Grundstück. Niemand will hier weg! Beim Spaziergang am Fluss liegt kein Müll. Nichts. Keine Mülltonnen. Nichts. Total sauber. So großartig. So viel, was man hier in Bend lernen kann. Es ist eine geheimnisvolle Stadt. Eine Stadt der Träume. Heute Abend wird hier Musik sein […]“