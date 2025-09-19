Stars Nelly feiert Comeback seiner Modemarke ‚Apple Bottoms‘

Bang Showbiz | 19.09.2025, 09:00 Uhr

Der Musiker hat endlich wieder eine Kollektion mit seiner Modemarke 'Apple Bottoms' geplant.

Rapper Nelly hat den Neustart seiner legendären Modemarke ‚Apple Bottoms‘ angekündigt.

Gemeinsam mit ‚Bubly Sparkling Water‘ bringt der 50-Jährige eine limitierte Kollektion auf den Markt, die das Comeback der Marke mit dem wieder eingeführten Apfelgeschmack des Getränkeherstellers verbindet. Herzstück der Kooperation sind die ‚Apple Bubly Jeans‘, deren typische apfelförmige Gesäßtaschen nun mit dem Schriftzug ‚Apple Bubly‘ in grüner Stickerei verziert sind. Neben der Denim-Linie gibt es auf der Website auch ein Paket mit Mineralwasser, Tanktop, Schlüsselanhänger, Mini-Clutch aus Jeansstoff und Aufnäher zu kaufen.

Im Gespräch mit ‚People‘ erklärte Nelly: „Man will sich mit Unternehmen zusammentun, die eine ähnliche Struktur und Erfolgsgeschichte haben. Wer hätte gedacht, dass man mit Sprudelwasser Geld verdienen kann? Unglaublich!“ Die Werbekampagne wird von einem Remix des Hits ‚Low‘ (2007) von Flo Rida und T-Pain begleitet, dem Song, der ‚Apple Bottoms‘ damals durch seine Zeile im Refrain weltweit bekannt machte. In der neuen Version wird die Passage nun passend auf die ‚Apple Bubly Jeans‘ umgeschrieben. Für Nelly fühlt sich das Comeback laut eigener Aussage wie ein Treffen mit alten Bekannten an: „Es ist, als würde man sich mit einem lange verlorenen Verwandten wiedervereinen. Meine Fans haben mich über all die Jahre unglaublich unterstützt und standen auch damals schon hinter ‚Apple Bottoms‘, als urbane Mode den Ton angab.“

Die Marke wurde 2003 gegründet und prägte schnell die Frauenmode im Streetwear-Style. Ursprünglich hatte Nelly zuvor mit dem Männermodelabel ‚Vokal‘ Erfolge gefeiert. Doch dass eine Frauenlinie ähnlich einschlagen würde, überraschte ihn selbst. „Ich bin ein Country-Boy. Wir lieben Kurven. Meine Mama hat Kurven, meine Tante hat Kurven. Wir lieben, wie ihr seid“, erklärte er. Oft sei es ein Problem der Designer, dass kurvige Frauen nur selten Jeans fänden, die passen. Mit seiner Modemarke wolle Nelly Frauen zeigen, dass dieses Problem der Vergangenheit angehört.