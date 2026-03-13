Film Netflix bestätigt Fortsetzung von ‚KPop Demon Hunters‘

KPop Demon Hunters still - Netflix/Hollywood Archive/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2026, 18:00 Uhr

Netflix hat offiziell eine Fortsetzung von 'KPop Demon Hunters' bestätigt. Die Filmemacher des ersten Teils kehren zurück.

Netflix hat offiziell eine Fortsetzung von ‚KPop Demon Hunters‘ bestätigt.

Der Streamingdienst hat die Filmemacher Maggie Kang und Chris Appelhans verpflichtet, im Rahmen eines neuen mehrjährigen Vertrags mit dem Unternehmen für Drehbuch und Regie zurückzukehren. Der ursprüngliche Animationsfilm wurde nach seiner Veröffentlichung im vergangenen Juni zum meistgesehenen Film in der Geschichte von Netflix und löste einen regelrechten ‚KPop Demon Hunters‘-Hype aus. Daran wollen die Macher nun anknüpfen.

Der Film erzählt die Geschichte der K-Pop-Gruppe Huntrix, deren Musik der geheime Schlüssel ist, um Dämonen daran zu hindern, in die Welt der Menschen einzudringen. Der Film enthielt außerdem den Hit ‚Golden‘, der seitdem zu einem Radio-Dauer-Hit geworden ist, im vergangenen Monat einen Grammy gewann und bei den Academy Awards am Sonntag (15. März) für den Preis für den besten Originalsong nominiert ist.

Ein Termin für die Fortsetzung steht noch nicht fest, doch ein zuvor gemeldeter Start im Jahr 2029 erscheint unwahrscheinlich, da die Produktion eines Animationsprojekts dieser Größenordnung sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Kang und Appelhans befinden sich Berichten zufolge noch in einer frühen Entwicklungsphase der Fortsetzung und werden sich, sobald die Awards-Saison beendet ist, vollständig auf das Projekt konzentrieren, das von ‚Sony Pictures Animation‘ produziert wird.

„Ich empfinde großen Stolz als koreanische Filmemacherin, dass das Publikum mehr von dieser koreanischen Geschichte und unseren koreanischen Figuren sehen möchte“, sagte Maggie Kang in einer Erklärung. „Es gibt noch so viel mehr von dieser Welt, die wir aufgebaut haben, und ich freue mich darauf, sie euch zu zeigen. Das ist erst der Anfang.“ Chris Appelhans ergänzte: „Diese Figuren sind für uns wie eine Familie geworden, ihre Welt ist zu unserem zweiten Zuhause geworden. Wir freuen uns darauf, ihr nächstes Kapitel zu schreiben, sie herauszufordern und zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln – und weiterhin die Grenzen dessen zu verschieben, wie Musik, Animation und Geschichte zusammenkommen können.“

Netflix-Contentchefin Bela Bajaria kommentierte ebenfalls, dass man sich sehr auf das Projekt freue: „Mit ‚KPop Demon Hunters‘ haben Maggie und Chris nicht nur Zuschauer erreicht, sie haben ein globales Fandom entfacht, das Sprachen, Generationen und Genres übergreift.“ Man sei unglaublich stolz darauf, die Partnerschaft zu vertiefen und gemeinsam mit den Partnern bei ‚Sony Pictures Animation‘ das ‚KPop Demon Hunters‘-Universum auf eine Weise auszubauen, die Fans auf der ganzen Welt überraschen und begeistern werde.