Rückkehr 2025 Netflix-Hit „Wednesday“: Erstes Bild aus Staffel zwei und Drehschluss

Jenna Ortega kehrt 2025 als Wednesday Addams zurück. (lau/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 19:16 Uhr

Erfreuliche Neuigkeiten vom Netflix-Hit "Wednesday": Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel konnten abgeschlossen werden. Ein erstes Bild zu den neuen Episoden gibt es obendrein.

Sehnsüchtig warten Fans der 2022 erschienenen Netflix-Serie "Wednesday" auf die Fortsetzung in Form einer zweiten Staffel. Hierzu hat der kalifornische Streamingdienst am Mittwoch (4. Dezember) gleich mehrere Neuigkeiten geteilt: Die Dreharbeiten zu den neuen Episoden konnten abgeschlossen werden, wie Netflix unter anderem auf Instagram bekannt gab. Die neuen Episoden sollen 2025 erscheinen. Zudem zeigt ein erstes Bild aus Season zwei Serienstar Jenna Ortega (22) erneut in ihrer ikonischen Rolle.

Schauriges Szenenbild aus "Wednesday" veröffentlicht

Die Figur Wednesday Addams wirkt auf der neuen Aufnahme missmutig wie eh und je. Mit verschränkten Armen steht sie vor einer gruseligen Kulisse im Freien. Im Hintergrund sind zwei steinerne Statuen auszumachen, die Laternen halten.

Über die Handlung der zweiten "Wednesday"-Staffel ist gegenwärtig noch nicht allzu viel bekannt. Fest steht indes bereits, dass neben Serienstar Ortega auch Oscarpreisträgerin Catherine Zeta-Jones (55), Luiz Guzmán (68) und Komiker Fred Armisen (58) zurückkehren werden. Neu mit dabei sind unter anderem "Zurück in die Zukunft"-Star Christopher Lloyd (86), der aus "The Sixth Sense" bekannte Haley Joel Osment (36), Charakterdarsteller Steve Buscemi (66) sowie Insider-Quellen zufolge auch Musikstar Lady Gaga (38).

In der ersten Staffel der Netflix-Serie besuchte Wednesday Addams die Nevermore Academy, auf der sich auch ihre Eltern Morticia (Zeta-Jones) und Gomez (Guzmán) Jahrzehnte zuvor kennengelernt hatten. Wednesday entdeckte ihre eigenen übersinnlichen Fähigkeiten, versuchte diese zu meistern und spürte daneben ein Monster auf, das die lokale Stadt terrorisierte.

Showrunner in Staffel zwei bleiben Alfred Gough (57) und Miles Millar (57). Der ikonische Filmemacher Tim Burton (66) zeichnet wiederum für die Regie von alles in allem vier Episoden verantwortlich.