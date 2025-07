Stars Neue Liebe? Bill Kaulitz schwärmt von heißem Flirt

Bill Kaulitz - MARCH 2025 - BANG Showbiz - Tokio Hotel perform at Eventim Apollo BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.07.2025, 12:27 Uhr

Der Tokio Hotel-Sänger packt über seine neue Männer-Bekanntschaft aus - doch es gibt einen bedeutenden Haken.

Bill Kaulitz gibt ein überraschendes Liebes-Update.

Der Tokio Hotel-Star litt nach der Trennung von Influencer Marc Eggers monatelang an Liebeskummer und ging als Single durchs Leben. Doch nun könnte sich das Blatt wenden. Im Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ verriet der Sänger, dass er wieder Schmetterlinge im Bauch hat. „Ich schreibe gerade mit jemandem, den ich ganz heiß finde – und der hat mir ein paar heiße Fotos geschickt“, erzählte Bill.

Die Freude über den Flirt war ihm sichtlich anzumerken. Doch es gibt einen Haken an der ganzen Sache. „Er ist jünger“, räumte der 35-Jährige ein. Sein Zwillingsbruder Tom merkte an: „Magst du ja eigentlich nicht so, du stehst ja nicht so auf Jüngere.“ Damit scheint Bill den gleichen Geschmack wie Tom zu haben: Dessen Frau Heidi Klum ist ganze 16 Jahre älter als der Gitarrist. Das tut dem Liebesglück des Paars aber keinen Abbruch.

Bill scheint es jedenfalls ganz schön erwischt zu haben. Optisch sei sein neuer Schwarm „absolut mein Typ“, betonte er. Tom konnte sich einen Scherz nicht verkneifen und zog seinen Bruder mit der Frage auf, ob er jetzt in einem Alter sei, in dem er „auf Jüngere“ stehe. Der Sänger entgegnete: „Das hoffe ich nicht! Nicht, dass die Leute denken: ‚Ist das jetzt der Vater oder der Partner?'“ Das fände Bill ziemlich „schlimm“.

Doch noch eine andere Sache bereitet dem ehemaligen ‚The Voice of Germany‘-Coach Kopfzerbrechen. „Er rasiert alles! Jetzt hat er mir auch mal untenrum einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Zu kurz für meinen Geschmack“, klagte er gegenüber Tom über die Behaarung seines Flirts.