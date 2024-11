Show-Premiere am 30. November Neue Spielshow „Eltons 12“: Das sind die ersten Promi-Kandidaten

Eltons neue Show "Eltons 12" startet am 30. November. (eyn/spot)

SpotOn News | 05.11.2024, 16:25 Uhr

Stefan Raab hat sich mit "Eltons 12" ein neues Format für seinen alten Kumpel Elton ausgedacht. Am 30. November läuft die erste Ausgabe bei RTL. Zwölf Sieger und Siegerinnen verschiedener Disziplinen treten gegeneinander an.

Am 30. November um 20:15 Uhr feiert "Eltons 12" Premiere bei RTL. In dem neuen Showformat von Moderator Elton (53) treten zwölf Kandidaten in Duellen und Triellen gegeneinander an, die eine Gemeinsamkeit verbindet. Die erste Ausgabe steht unter dem Motto "Sieg": Unter anderem der "The Masked Singer"-Gewinner Tom Beck (46) und der "Schlag den Star"-Sieger Fabian Hambüchen (37) sind dabei.

Das sind die ersten zwölf Kandidaten

Die weiteren Siegerinnen und Sieger sind Schauspielpreis-Gewinnerin Jasna Fritzi Bauer, Revolverheld-Frontmann und Echo-Gewinner Johannes Strate, Comedypreis-Gewinnerin Negah Amiri und Twenty4tim, der 2022 mit dem "German Influencer Award" ausgezeichnet wurde. Außerdem sind die "Schlag den Star"-Sieger Axel Stein und Anna-Maria Ferchichi sowie "The Masked Singer"-Gewinnerin Sarah Engels dabei, ebenso wie Fernsehpreis-Gewinnerin Cathy Hummels und "Bachelorette" Stella Stegmann, die 2020 Playmate des Jahres wurde.

Ein bisher namentlich unbekannter Kandidat wird die zwölf voll machen: Der Gewinner von "DSDS" 2024. Er wird im Finale der Castingshow am 9. November gekürt.

Konzept aus der Feder von Stefan Raab

"Eltons 12" stammt aus der Feder von Stefan Raab (58). Jeweils zwölf Prominente, die alle etwas gemeinsam haben, treten im Kampf um 100.000 Euro gegeneinander an. "Bei aller Bescheidenheit, Stefan Raab, der Erfinder der Show, hat mal wieder Raum und Zeit gekrümmt, die Regeln der Mathematik außer Kraft gesetzt und ein geniales Spielprinzip erfunden. Es gibt nie dagewesene Spiele, es gibt Duelle und Trielle und am Ende bleibt ein Gewinner übrig. Aber der braucht wirklich Geschick, Wissen und Taktik", kündigt Elton in der Pressemitteilung an.

Insgesamt sechs Shows sind von "Eltons 12" geplant. Nach den Siegerinnen und Siegern folgen in den kommenden Ausgaben die Kategorien "Dschungelstars" (u.a. mit Lucy, Giulia Siegel und Filip Pavlović), "Musiker" (u.a. mit Bushido, Max Giesinger und The BossHoss), "Realitysternchen" (u.a. mit Kim Virginia, Danni Büchner und Antonia Hemmer), "Let's Dance" (u.a. mit Jorge González, Christina Hänni und Rúrik Gíslason) und "Olympioniken" (u.a. mit Matthias Steiner, Angelina Köhler und Isabell Werth).