Musik NFL-Boss würde Halbzeitshow von Taylor Swift begrüßen

Taylor Swift - Houston Texans v Kansas City Chiefs Dec 21 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin könnte beim nächsten Super Bowl auftreten - wenn es nach NFL-Commissioner Roger Goodell ginge.

Taylor Swift wäre „willkommen“, bei der Halbzeitshow des Super Bowl aufzutreten, so NFL-Commissioner Roger Goodell.

Die 35-jährige Pop-Ikone hat kürzlich ihre Verlobung mit Travis Kelce von den Kansas City Chiefs bekannt gegeben. Nun deutete Goodell an, dass Taylor möglicherweise bei der nächsten Halbzeitshow performen könnte. In der ‚Today Show‘ verriet er: „Wir würden uns immer freuen, wenn Taylor auftritt. Sie ist ein ganz besonderes Talent. Und natürlich wäre sie jederzeit willkommen.“

Auf die Frage, ob ein möglicher Auftritt bereits in Planung sei, antwortete Goodell: „Darüber kann ich nichts sagen… es ist ein Vielleicht.“ Jay-Zs Unternehmen Roc Nation produziert die Super Bowl-Halbzeitshow seit 2020. Goodell deutete an, dass die endgültige Entscheidung letztlich beim Rap-Star liege. „Ich warte auf meinen Freund Jay-Z. Es liegt in seinen Händen. Ich warte, bis der Rauch aufsteigt“, erklärte er.

Travis und Taylor sind seit 2023 ein Paar. Ihre Beziehung hat der NFL weltweites Interesse eingebracht. Die Chartstürmerin ist regelmäßig bei Spielen dabei, um den Tight End live zu sehen. Vor kurzem gaben die Stars auf Instagram ihre Verlobung bekannt. „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, schreiben sie zu einer Reihe von Fotos, die den romantischen Moment des Antrags zeigten.

Unterdessen erklärte Travis‘ Football-Teamkollege Patrick Mahomes, dass Taylor geholfen habe, die Kansas City Chiefs zu einem „weltweiten Team“ zu machen. Er sagte dem ‚Time‘-Magazin: „[Die Chiefs] sind von einem nationalen Team, das ein bisschen global war, zu einem wirklich weltweiten Team geworden. Das kam durch Taylors Fanbase.“