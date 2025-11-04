Stars Niall Horan verließ während One Direction nie das Hotel

04.11.2025

Niall Horan „verließ kein einziges Mal ein Hotel“ während der fünf Jahre, die er mit One Direction unterwegs war.

Der ‚What Makes You Beautiful‘-Hitmacher hatte mit dem intensiven Ruhm zu kämpfen, der damit einherging, in der größten Boyband der Welt zu sein – von ihrer Entstehung bei ‚The X Factor‘ im Jahr 2010 bis zur Ankündigung ihrer unbefristeten Pause im Jahr 2015. Niall, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik – der die Band Monate vor der offiziellen Trennung verlassen hatte – und der verstorbene Liam Payne konnten damals keinen Fuß vor die Tür setzen, ohne von Fans und Paparazzi belagert zu werden. Deshalb musste sich Niall in Innenräumen isolieren.

Der 32-jährige Star besteht aber darauf, dass seine bescheidene Erziehung in Mullingar, Irland, ihn davon abgehalten hat, „zu abgehoben“ zu werden. Im Gespräch mit den ehemaligen Manchester-United-Stars Nicky Butt und Paul Scholes sowie Comedian Paddy McGuinness in dem Podcast ‚The Good, The Bad and The Football‘ erinnerte er sich: „Wir hatten definitiv gute Business-Manager, großartiges Management. Ich hatte immer das Gefühl, dass das Irische eine Rolle spielte, was meine Erziehung angeht, und ich wäre sowieso nie zu abgehoben geworden.“ Er witzelte dann: „Ich bin mir sicher, in irgendeiner Form ist es doch passiert.“

Über die extremen Maßnahmen, die er ergriff, um etwas Ruhe zu haben, gab Niall zu: „Ich habe mein Bestes getan, um die Dinge außerhalb der Arbeit privat zu halten, weil mein ganzes Leben sehr privat war, und es gab Phasen, in denen ich buchstäblich nicht rausging – ich würde sagen, fünf Jahre lang habe ich kein einziges Mal ein Hotel verlassen.“ Niall gab zu, dass es Zeiten gab, in denen die Band-Mitglieder ihre Egos im Zaum halten mussten, aber sie standen immer füreinander ein. Gefragt, ob sie sich jemals gegenseitig „zusammengefaltet“ hätten, antwortete er: „Ja, ein bisschen davon gab es. Keiner von uns war ein Maniac, aber wir haben definitiv aufeinander aufgepasst.“