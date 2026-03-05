Musik Niall Horan veröffentlicht neuen Solo-Song ‚Dinner Party‘ noch diesen Monat

Niall Horan - C2C Country To Country 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2026, 11:00 Uhr

Niall Horan veröffentlicht neuen Solo-Song 'Dinner Party' noch diesen Monat.

Niall Horan wird seine neue Single ‚Dinner Party‘ am 20. März veröffentlichen.

Nach monatelangen Andeutungen gegenüber seinen Fans hat der frühere One-Direction-Star nun endlich das Veröffentlichungsdatum seines ersten Solo-Tracks seit dem 2023 erschienenen Album ‚The Show‘ bestätigt. Der Song ist von einer Dinnerparty inspiriert, die – so Horan – „den Verlauf meines Lebens verändert hat“. Er schrieb auf X: „Dieser Song handelt von einem wirklich glücklichen und großen Moment in meinem Leben. Ein Abend bei einer einfachen Dinnerparty, der mein Leben verändert hat. Nachdem ich den Song geschrieben hatte, wurden die Worte ‚dinner party‘ zum Kern des restlichen Albums. Dieser einmalige Moment, für den ich dankbar bin – und für alles, was nach dieser Nacht kam.“

Die neue Single folgt auf die Bestätigung, dass er sein nächstes Album fertiggestellt hat, sowie auf die Veröffentlichung von ‚Drive Safe‘ mit Myles Smith. Kürzlich postete er auf X zusammen mit Behind-the-Scenes-Clips und Studiofotos: „Album ist FERTIG.“ In einer Zoom-Schalte zur ‚Hits Radio Breakfast Show‘ mit Fleur East, Will Best und James Barr gab er ein Update zum Projekt: „Ich bin gerade dabei, es fertigzustellen. Ich bin im Studio und mache noch ein paar Gesangsparts und Dinge, mit denen ich nicht zufrieden war. Aber ja! Es sollte dieses Jahr neue Musik geben. Und ich freue mich sehr darauf!“

Nialls Debüt-Soloalbum ‚Flicker‘ erschien 2017 und erreichte Platz drei der britischen Charts. Mit ‚Heartbreak Weather‘ (2020) und ‚The Show‘ (2023) schaffte er es jeweils auf Platz eins. Die neue Musik des ‚Slow Hands‘-Sängers erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem sein Bandkollege Harry Styles im selben Monat sein neues Album ‚Kiss All The Time. Disco, Occasionally.‘ veröffentlicht, das am Freitag (06. März) erscheint.