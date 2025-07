Film Rachel Brosnahan: Sie schwärmt von den ‚Superman‘-Dreharbeiten

Rachel Brosnahan - CinemaCon 2025 - Arrivals - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 09:00 Uhr

Rachel Brosnahan verriet, dass sie sich riesig darüber freue, ‚Superman‘ mit Filmfans teilen zu können.

Die 34-jährige Schauspielerin spielt die Rolle der Lois Lane in dem lang erwarteten neuen ‚Superman‘-Film.

Rachel sprach jetzt darüber, dass sie das von James Gunn inszenierte Projekt an ihre Liebe zum Film erinnerte. Die Darstellerin erinnerte sich an einen Moment am Set mit ihrem Co-Star Edi Gathegi und erzählte in einem Interview mit ‚People‘: „Edi packte mich am Arm und schnappte nach Luft. Ich dachte, dass etwas schiefgelaufen wäre.“ Doch Edi habe sich mit feuchten Augen an die Schauspielerin gewandt und sagte zu ihr: „Ich habe uns gerade im Film gesehen.“ Rachel schwärmte: „Das ist einer dieser Momente, in denen man, so lang die Tage auch sein mögen und so herausfordernd die Dinge am Set manchmal auch sein mögen, daran erinnert wird, dass man ein Teil von etwas ist, das einen die Magie spüren lässt, die man als ein vom Film begeistertes Kind gespürt hat. Ich freue mich darüber, das mit anderen teilen zu können.“ Brosnahan erklärte zudem, dass die Zusammenarbeit mit David Corenswet, der im Film Superman spielt, großartig gewesen sei, da sich die beiden „in ihrer Arbeitsweise ziemlich ähnlich“ seien. Der Star fügte hinzu: „Das hat uns eine große Last von den Schultern genommen. Und dann konnten wir uns einfach viel mit James und untereinander unterhalten und eine gute Zeit haben.“