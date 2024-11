Stars Nick Cannon: Thanksgiving ist ein „sehr komplizierter“ Feiertag für ihn

Nick Cannon hat erzählt, dass Thanksgiving eine „sehr komplizierte“ Zeit für ihn sei.

Der 44-jährige Star muss es schaffen, den Feiertag am Donnerstag (28. November) mit seinen 11 Kindern aus verschiedenen Beziehungen unter einen Hut zu bringen und scherzte darüber, dass er „bis zum Ende des Tages auf jeden Fall satt sein wird“, nachdem er alle seine Kids besucht hat.

Cannon erklärte in einem Interview mit dem ,PEOPLE‘-Magazin: „Es ist sehr kompliziert. Ich bin an Thanksgiving immer ein vielbeschäftigter Mann. [Ich habe] eine Menge Abendessen [zu denen ich] hingehen muss. Ich werde bis zum Ende des Tages auf jeden Fall satt sein, aber jeder spezialisiert sich auf bestimmte Dinge. Manche Leute haben einen guten Kuchen aus Süßkartoffeln, andere haben einen unglaublichen gebratenen Truthahn. Ich kenne also jedes Haus, das die Dinge hat, die ich echt mag.“ Der ,Wild ’n Out‘-Moderator hat mit seiner Ex-Frau Mariah Carey die 13-jährigen Zwillinge Moroccan und Monroe sowie die Kinder Golden Sagon (7), Powerful Queen (3) und Rise Messiah (2) mit Brittany Bell. Der Star hat zudem die dreijährigen Zwillinge Zion Mixolydian und Zillion Heir und Tochter Beautiful Zeppelin (2) mit Abby De La Rosa, sowie Legendary Love (2) mit Bre Tiesi und Onyx Ice (2) mit LaNisha Cole. Nick und Alyssa Scott haben eine gemeinsame Tochter, Halo Marie, die im nächsten Monat zwei Jahre alt wird, während ihr Sohn Zen im Dezember 2021 im Alter von fünf Monaten an Hirnkrebs verstarb. Am Mittwoch (27. November) arbeitete der Prominente ehrenamtlich bei der LA Mission Thanksgiving-Wohltätigkeitsveranstaltung, bei der unter anderem über 4.000 kostenlose Mahlzeiten serviert und über 2.000 Kleidungsstücke an Bedürftige angeboten wurden.