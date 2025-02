Musik Nick Cave: Er steht zu seiner „Vorliebe“ für Kanye Wests Musik

Nick Cave - May 2023 - King Charles Coronation - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2025, 14:00 Uhr

Nick Cave hat seine „Vorliebe“ für die Musik von Kanye West verteidigt – trotz seiner antisemitischen Ausschreitungen.

Der 67-jährige Musiker verriet kürzlich, dass er den Song ‚I Am God‘ des Rappers aus dem Jahr 2013 bei seiner Beerdigung spielen lassen möchte, nachdem er den ‚Yeezuz‘-Song in der BBC-Sendung ‚Desert Island Discs‘ als einen seiner Lieblingssongs bezeichnet hatte.

Das kam bei einigen Fans nicht gut an und der ‚Mercy Seat‘-Sänger hat nun erklärt, dass Kanyes Verhalten – einschließlich des Verkaufs von T-Shirts mit Hakenkreuzen und einer Reihe von antisemitischen Kommentaren – zwar „inakzeptabel“ gewesen sei, er aber „nicht bereit ist, die Besten von uns zu entwerten, um die Schlimmsten zu bestrafen.“ Cave stellte zunächst klar, dass es seiner Meinung nach nicht möglich ist, den Künstler von seiner Kunst zu trennen.

Auf seinem Blog ‚The Red Hand Files‘ schrieb Cave: „Zahlreiche Briefe sind eingegangen, in denen meine Vorliebe für die Musik von Kanye West in aller Deutlichkeit missbilligt wurde. Es wurde viel Zeit und Energie darauf verwendet, das Böse des Nationalsozialismus und den Schaden des Antisemitismus zu erklären, warum es falsch ist, T-Shirts mit Hakenkreuzen zu verkaufen […] In diesem Punkt, so scheint es, können wir alle eine gemeinsame Basis finden. Ich stimme zu.“ Er fügte jedoch hinzu: „Die Vorstellung, dass ein Künstler von seiner Kunst getrennt ist, ist absurd. Ein Künstler und seine Kunst sind grundlegend miteinander verwoben, denn Kunst ist das Wesen des Künstlers, das zum Ausdruck kommt.“

Cave besteht darauf, dass es für „gebrochene und fehlerhafte Menschen“ immer noch möglich ist, „atemberaubende Dinge zu erreichen – schöne, brillante, inspirierende, wilde und kühne Dinge“.