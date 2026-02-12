Stars Nick Jonas lobt ‚zähe‘ und ‚entschlossene‘ Priyanka Chopra

Priyanka Chopra Jonas and Nick Jonas - March 2023 - South Asian Excellence Pre-Oscars - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2026, 09:00 Uhr

Nick Jonas lobt die 'zähe' und 'entschlossene' Priyanka Chopra.

Nick Jonas bewundert an Priyanka Chopra ihre „Bereitschaft, sich die Hände schmutzig zu machen“.

Der 33-jährige Star überschüttete seine Ehefrau mit Lob und erinnerte sich an einen Vorfall, bei dem sie am Set der Spionage-Actionserie ‚Citadel‘ verletzt wurde. Nick erzählte ‚Variety‘: „Eine Kamerablende hat sie während einer Actionszene versehentlich an der Augenbraue getroffen. Sie hat geblutet, und ich bekam einen Anruf, dass sie verletzt wurde. Ich bin total in Panik geraten. Aber […] sie ist dabeigeblieben und hat es durchgezogen. Ihre Entschlossenheit, ihre Zähigkeit, ihre Bereitschaft, sich die Hände schmutzig zu machen – das sieht man wirklich auf der Leinwand.“

Priyanka hingegen hat gestanden, dass sie sich von der Aufrichtigkeit ihres Partners inspirieren lässt. Die Schauspielerin, die Nick 2018 heiratete, verriet: „Er hat nicht das Bedürfnis, von dieser Aufrichtigkeit abzuweichen, egal für wen oder was. Er ist einfach er selbst und fühlt sich wohl damit. […] Diese Aufrichtigkeit inspiriert mich weiterhin. Man sieht das heutzutage nicht mehr oft – diese tiefe Ehrlichkeit, wenn man anfängt, mit jemandem zu sprechen, und denkt: ‚Oh, diese Person ist vollkommen transparent.'“

Das Paar bekam im Januar 2022 mithilfe einer Leihmutter sein erstes Kind. Nick gab zuvor zu, dass die Vaterschaft seine „Perspektive“ auf das Leben verändert hat. Der Chartstürmer, der gemeinsam mit seinen Brüdern Joe und Kevin als Jonas Brothers auftritt, sagte gegenüber ‚People‘: „Ich glaube, für mich hat es alles in meinem Leben und meine Sicht auf alles verändert, Vater zu werden. Das ist natürlich etwas, das ganz selbstverständlich passiert.“