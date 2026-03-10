Stars Priyanka Chopra engagiert Bodyguards nach Vorfall mit ihrer Tochter

Priyanka Chopra Jonas and Nick Jonas attends Heads Of State - UK Special Screening - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2026, 11:00 Uhr

Priyanka Chopra hat Sicherheitspersonal engagiert, um ihre Familie zu schützen, nachdem ihre kleine Tochter „von der Schule aus verfolgt“ wurde.

Die 43-jährige Schauspielerin ist Mutter der vierjährigen Malti, die sie mit ihrem Ehemann Nick Jonas hat. Sie erklärte nun, dass das Paar beschlossen habe, Bodyguards zu engagieren, um übereifrige Fans fernzuhalten, da ihre kleine Tochter auf dem Heimweg von der Schule von jemandem „aufgezeichnet“ worden sei – und es handelte sich dabei nicht um einen Paparazzo.

Während eines Auftritts im Podcast ‚Not Skinny But Not Fat‘ erklärte Chopra: „Ich finde es einfach wichtig, dass wir Sicherheitspersonal haben, wenn wir unterwegs sind, damit wir nicht ohne unsere Zustimmung gefilmt werden. Das passiert nämlich sehr oft. Sie [Malti] wurde auf dem Heimweg von der Schule verfolgt. Es war einfach ein ganz normaler Mensch, der sie gefilmt hat … Das war das Verrückte daran. Es war einfach ein ganz normaler Mensch [kein Paparazzo]. So abgestumpft sind wir mittlerweile, wenn es darum geht, Menschen zu filmen …“

Chopra betonte weiter, dass sie und ihr Mann die Nachteile des Ruhmes akzeptieren, aber entschlossen sind, ihre kleine Tochter zu schützen. Sie fügte hinzu: „Wir sind Personen des öffentlichen Lebens, ich war immer der Meinung, dass ich mich für ein Leben in der Öffentlichkeit entschieden habe, und ich bin pragmatisch genug, um zu sagen: ‚Das liegt in der Natur der Sache.‘ Wissen Sie, wenn man ein Leben in der Öffentlichkeit führt, interessieren sich die Menschen für einen, aber wenn es um Kinder geht, ist das ein Terrain, das wir alle in den letzten 10 bis 20 Jahren erst kennenlernen.“