Stars Priyanka Chopra glaubt, dass Streaming und Kino koexistieren können

Priyanka Chopra Jonas - May 2023 - Getty Images - Love Again Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2026, 14:00 Uhr

Priyanka Chopra ist der Meinung, dass Streaming und das traditionelle Kino nebeneinander bestehen können.

Die 43-jährige Schauspielerin besteht darauf, dass beide Medien ihre eigenen Stärken haben und dass keines von beiden verschwinden wird. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ sagte Priyanka: „Streaming hat die Unterhaltungsbranche definitiv verändert, und es wird nicht wieder verschwinden. Ich glaube aber auch nicht, dass das Kino verschwinden wird. Beide Medien können auf ihre eigene Weise wunderschön sein.“ Der ‚Quantico‘-Star verwies auf ihren kommenden Action-Abenteuerfilm ‚The Bluff‘ als Beispiel für die anhaltende Faszination des klassischen Filmemachens. Die Schauspielerin erklärte: „Wir haben zu 100 Prozent an echten Drehorten gedreht und mit klassischer Filmtechnik gearbeitet. Wir hatten ausschließlich praktische Sets, mit denen wir arbeiten und interagieren konnten. Filmemacher werden also das Medium wählen, das sie nutzen möchten.“

Die Filmikone fügte hinzu, dass sie den größeren kulturellen Wandel hin zu globaler Unterhaltung begrüßt. Priyanka, die in Indien geboren wurde, aber inzwischen in den USA lebt, sagte: „Ich liebe die Tatsache, dass es so viele Möglichkeiten gibt, durch die Zuschauer Unterhaltung aus der ganzen Welt erreichen können. Ich finde es großartig, dass heute sogar ein Film mit Untertiteln den Oscar für den besten Film gewinnen kann.“

Unterdessen erklärte Priyanka früher, dass sie gegen „vorgefasste Vorstellungen“ kämpfen musste, als sie erstmals nach Hollywood kam. Die Schauspielerin hatte zuvor großen Erfolg in der indischen Filmindustrie, bevor sie nach Amerika zog, und Priyanka gab zu, dass der Übergang nicht leicht war. Sie sagte gegenüber ‚Variety‘: „Die Leute sagten Dinge wie: ‚Oh, Sie sprechen aber gut Englisch.‘ Es gab eine vorgefasste Meinung über mich, wenn ich zu einem Meeting ging – noch bevor ich überhaupt den Raum betreten hatte.“ Priyanka zog 2013 nach Los Angeles und gibt zu, dass dieser Schritt „beängstigend“ war. Zwar war sie in Indien finanziell abgesichert, entschied sich jedoch, „alles über den Haufen zu werfen“, um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Sie berichtete: „Mit über 30 noch einmal ganz von vorne anzufangen, ist beängstigend. Ich war abgesichert. Finanziell ging es mir gut. Ich war etabliert. Und ich habe mich entschieden, alles aufzugeben.“