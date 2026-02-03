Stars Nicki Minaj unterstützt Donald Trump wegen ‚Mobbings‘

Nicki Minaj - April 2024 - Getty Images - Dreamville Music Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2026, 09:00 Uhr

Nicki Minaj unterstützt Donald Trump wegen des 'Mobbings', das sich gegen den US-Präsidenten richtet.

Nicki Minaj hat ihre Unterstützung für Donald Trump erklärt, weil sie das „Mobbing“, das gegen den US-Präsidenten gerichtet sei, nicht hinnehmen könne.

Die 43-jährige Rapperin ist zu einer eher überraschenden Unterstützerin des Mannes im Weißen Haus geworden und erklärte, sie habe sich entschieden, Trump zu unterstützen, weil sie sich mit der Kritik identifizieren könne, die gegen ihn gerichtet werde. Auf ihre Hinwendung zu konservativer Politik angesprochen, sagte Nicki im ‚The Katie Miller Podcast‘: „Religionsfreiheit ist etwas, das mir sehr wichtig ist. Aber wenn ich ehrlich bin: Präsident Trump … als ich gesehen habe, wie er immer und immer wieder behandelt wurde, konnte ich das einfach nicht mehr ertragen.“

Die ‚Super Bass‘-Interpretin erklärte, sie habe das Gefühl gehabt, ähnlichen persönlichen Angriffen ausgesetzt gewesen zu sein wie denen, die sich gegen Trump richteten. Minaj sagte: „Ich habe dieses Gefühl wiedererkannt – dieses viele Mobbing in der Kampagne dieses Mannes und all die Lügen. Ich hatte das Gefühl, dass mir das über so viele Jahre hinweg angetan worden ist, und ich habe in Echtzeit gesehen, wie es jemand anderem passierte. Und ich fand nicht, dass er das verdient hat. Und da habe ich gedacht: Ich kann das nicht mehr mitmachen.“

Nicki – die auf der Karibikinsel Trinidad und Tobago geboren wurde und als Kind in die USA kam – erklärte weiter, dass sie schon länger das Gefühl gehabt habe, in eine Richtung abseits der Musik gezogen zu werden, als sie sich während des Präsidentschaftswahlkampfs 2024 intensiver mit Trump beschäftigte. In einem auf X geposteten Clip sagte die ‚Starships‘-Rapperin kryptisch: „Während des letzten (Präsidentschafts-)Wahlkampfs … habe ich etwas gesehen, und ich habe sofort jemandem geschrieben, den ich kenne, und gesagt: ‚Das ist ein Fehler.‘ Und ich habe auch gesagt: ‚All das bringt mich dazu, in die Politik zu gehen.‘ Und dann ist vor ein paar Monaten etwas passiert, das – wenn ich es vorher nicht tun wollte – ich jetzt nicht darüber sprechen möchte.“