Stars Nicola Coughlan machte diesen ‚Fehler‘ vor den Dreharbeiten zu ‚Only Murders in the Building‘

Nicola Coughlan - September 2024 - 76th Primetime Emmy Awards - Peacock Theater - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.11.2026, 19:00 Uhr

Nicola Coughlan hat verraten, dass sie vor den Dreharbeiten zu ‚Only Murders in the Building‘ einen kleinen „Fehler“ begangen habe.

Die 39-jährige Schauspielerin sah sich kurz vor ihrem ersten Drehtag noch einmal die Filmkomödie ‚Vater der Braut‘ an. Dadurch sei sie umso aufgeregter gewesen, als sie wenig später deren Stars Steve Martin und Martin Short persönlich gegenüberstand.

Die durch ‚Bridgerton‘ und ‚Derry Girls‘ bekannte Darstellerin übernimmt in der sechsten Staffel der Disney+-Serie eine Gastrolle als Gemma, die aus der englischen Grafschaft Essex stammt. Neben Steve Martin (81) und Martin Short (76) gehört auch Selena Gomez (34) zur Besetzung. In der britischen Sendung ‚This Morning‘ berichtete Coughlan, dass sie selbst ein großer Fan der Krimicomedy sei. „Ich liebe diese Serie. Ich schaue sie regelmäßig mit meiner Mutter. Das ist für uns ein festes Ritual“, erklärte sie.

Als ihre Agentin ihr das Rollenangebot unterbreitet habe, sei sie zunächst völlig überrascht gewesen. Die Dreharbeiten sollten bereits in der folgenden Woche beginnen, sodass ihr kaum Zeit geblieben sei, sich auf die neue Aufgabe einzustellen. „Und plötzlich saß ich Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez gegenüber. Ich dachte nur: ‚Das ist doch verrückt'“, erinnerte sie sich. Besonders beeindruckt war Coughlan von Martin und Short, die seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Komikern Hollywoods gehören. „Ich bin ein riesiger Fan von ‚Vater der Braut‘, und möglicherweise habe ich den Fehler gemacht, mir den Film unmittelbar vor Beginn der Dreharbeiten noch einmal anzusehen“, scherzte sie. Die beiden Schauspieler seien für sie echte Legenden.

Auch abseits der Kamera habe sie die Zusammenarbeit sehr genossen. Besonders unterhaltsam sei es gewesen, die Freundschaft und das Zusammenspiel zwischen Martin und Short zu beobachten. Die beiden standen bereits für Filme wie ‚Drei Amigos!‘ gemeinsam vor der Kamera und kennen sich seit vielen Jahren. Auf die Frage, ob sie Martin am Set dazu gebracht habe, eine bekannte Szene aus ‚Vater der Braut‘ nachzuspielen, antwortete Coughlan lachend: „Nein!“ Allerdings müsse sie ihn dazu auch gar nicht auffordern, weil er seinen langjährigen Kollegen ohnehin ständig zu spontanen Einlagen animiere. „Da sitzen sie also und sind bereit für die Aufnahme, und Steve sagt: ‚Mach deine Katharine Hepburn‘, und Marty legt einfach los“, erzählte die Schauspielerin. Die humorvollen Momente zwischen den beiden hätten die Arbeit am Set besonders angenehm gemacht. Auch Selena Gomez habe sie vom ersten Tag an herzlich aufgenommen. „Und Selena ist wundervoll. Sie ist so lieb und so herzlich. Diese Besetzung ist einfach unglaublich“, schwärmte Coughlan.

Für ihre Rolle als Gemma bereitete sich die irische Schauspielerin zudem intensiv auf den typischen Essex-Akzent vor. Dazu sah sie sich mehrfach die ersten beiden Staffeln der britischen Reality-TV-Sendung ‚The Only Way Is Essex‘, kurz ‚TOWIE‘, an. In ‚This Morning‘ führte Coughlan ihre neue Sprechweise gleich vor. Mit hörbarem Essex-Akzent erklärte sie: „Ich bin ein Mädchen aus Essex, ja. Hab jede Menge ‚TOWIE‘ geschaut. Immer und immer wieder, ja. Staffel eins und zwei.“ Anschließend wechselte sie wieder zu ihrer gewohnten Stimme und zog ein begeistertes Fazit ihrer Vorbereitung und der Dreharbeiten. „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war wirklich sehr lustig“, sagte sie.