Stars Nicolas Cage: Deshalb wurde nichts aus der Beziehung mit Sarah Jessica Parker

Nicolas Cage - Newport Beach Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler spricht über seine kurze Romanze mit dem 'Sex and the City'-Star.

Nicolas Cage hat bei Sarah Jessica Parker den „Mama-Test“ nicht bestanden.

Der 61-jährige Schauspieler sprach offen über seine kurze Romanze mit der ‚Sex and the City‘-Darstellerin in den späten 1990er-Jahren – und scherzte, dass ihre Beziehung endete, nachdem er zum ersten Mal ihre Mutter getroffen hatte.

In einem Statement gegenüber ‚E! News‘ erklärte er: „Ich mochte Sarah wirklich, aber ich glaube, ich habe den Mama-Test nicht bestanden. Ich erinnere mich, wie ich mit ihr und ihrer Mutter im Russian Tea Room zu Abend gegessen habe.“ Der Hollywood-Star witzelte: „Ich weiß nicht, ob es an meiner blauen Vanson-Leder-Motorradjacke lag (die ich übrigens immer noch habe) oder an meiner Nasennebenhöhlenentzündung – aber danach habe ich nichts mehr von ihr gehört.“

Am Wochenende hatte Sarah bestätigt, dass sich die Stars während der Dreharbeiten zur romantischen Komödie ‚Honeymoon in Vegas – …aber nicht mit meiner Braut‘ aus dem Jahr 1992 kennengelernt hatten und anschließend dateten. In der Sendung ‚Watch What Happens Live with Andy Cohen‘ antwortete die 60-Jährige auf die Frage: „Hast du Nic Cage gedatet?“ mit: „Ja, das habe ich.“

Moderator Andy Cohen, der eng mit Sarah befreundet ist, scherzte daraufhin: „Wow. Wir müssen noch reden!“ Sarah war in der Vergangenheit außerdem mit Michael J. Fox, Chris Penn und Robert Downey Jr. liiert. Seit 1997 ist sie mit Matthew Broderick verheiratet und hat mit ihm Sohn James (22) sowie die 16-jährigen Zwillingstöchter Tabitha und Marion.