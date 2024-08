Stars Nicole Kidman: Deshalb ist sie Olympia-Dauergast

Bang Showbiz | 10.08.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin ist ein großer Sport-Fan und reiste zu den Spielen in Paris an.

Nicole Kidman liebt es, zu den Olympischen Spielen zu gehen.

Die 57-jährige Schauspielerin hat es sich zur Gewohnheit gemacht, alle vier Jahre zu dem globalen Sportwettbewerb zu gehen. Die diesjährigen Spiele in Paris habe sie noch mehr als sonst genossen.

Im Interview mit dem britischen ‚HELLO‘-Magazin verrät der Hollywood-Star: „Ich war bei den Olympischen Spielen in London [2012] und bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver [2010]. Wir wollten eigentlich nach Tokio [im Jahr 2021, während der COVID-19-Pandemie], aber das ging natürlich nicht. Es fühlt sich also an wie die erste große Rückkehr seit langer Zeit. Es ist großartig zu sehen, wie viel Arbeit sie hineingesteckt haben und dass es so gut läuft. Sie haben es wunderbar ausgearbeitet.“

In ihrer Heimat Australien wuchs Nicole mit verschiedenen Sportarten auf. „Ich spiele Tennis, ich liebe Laufen und ich liebe Schwimmen. Ich glaube, das ist einfach typisch australisch. Man treibt schon sehr früh Sport“, erzählt sie. „Aber ich bin auch ein großartiger Zuschauer. Ich liebe es, Leute anzufeuern.“

Die ‚Big Little Lies‘-Darstellerin schwärmt von dem „Durchhaltevermögen“ der Athleten. „Die Olympischen Spiele sind ein Querschnitt durch alle Bevölkerungsschichten und jeder ist ein Teil davon. Es geht darum, dass wir alle Hoffnung haben – Hoffnung für jeden einzelnen Athleten, der hierher kommt“, schildert sie. „Ich finde es toll, dass sich die Menschen so einig sind. Wenn man als Sportler sagen kann, dass man bei den Olympischen Spielen war, hat man das für den Rest seines Lebens. Es geht um den Wettkampf, aber es geht auch darum, so viel Freude zu erleben.“