Stars Nicole Kidman: Sie kann zu vertrauensvoll sein

Nicole Kidman - November 2024 - Famous - Spellbound New York City Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2025, 16:00 Uhr

Nicole Kidman verriet, dass sie in ihren Beziehungen oftmals zu vertrauensvoll sei und „dadurch verletzt“ wurde.

Die 57-jährige Schauspielerin, die mit dem Country-Musiker Keith Urban verheiratet ist, sprach in einem Interview mit dem ‚Time‘-Magazin über ihr Leben, nachdem sie von der Publikation zu einer der Frauen des Jahres 2025 ernannt wurde.

In dem Gespräch mit der Zeitschrift gab die Darstellerin zu, dass sie übermäßig vertrauensselig sein könne, was ihr in der Vergangenheit viel Schmerz bereitet habe. Trotzdem weigert sich Kidman jedoch, wegen ihrer vergangenen Erfahrungen mit ihren Gefühlen zurückhaltend zu sein. Nicole sagte gegenüber ‚Time‘: „So gehe ich mit all meinen Beziehungen um. Ich wurde dadurch verletzt, aber ich bin immer noch nicht abgestumpft.“ 2006 heiratete der Star Keith und sie bekamen die zwei Töchter Sunday und Faith. Kidman fügte hinzu, dass sie im Laufe der Jahre aufgrund verschiedener Probleme, die sie unfähig machten, sich der Schauspielerei erneut zu stellen, oft erwogen habe, Hollywood den Rücken zu kehren.