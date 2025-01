Stars Nicole Kidman: Sie verfluchte ihre Tagebücher

Nicole Kidman at the Met Gala in New York City - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.01.2025, 15:53 Uhr

Die oscarprämierte Schauspielerin hat ihre alten Tagebücher mit einem Fluch belegt.

Nicole Kidman belegte ihre alten Tagebücher mit einem Fluch.

Die oscarprämierte Schauspielerin hielt ihre Erlebnisse als junge Frau regelmäßig schriftlich fest. Ihre Tagebücher halfen der gebürtigen Australierin laut eigener Aussage dabei, eine „sehr komplizierte“ Zeit in ihrem Leben zu überstehen. Im Gespräch mit ‚W Magazine‘ verriet die 57-Jährige über ihre damalige Gewohnheit: „Ich habe früher jeden Tag in mein Tagebuch geschrieben. Ich habe als ich jung war ganz natürlich alles festgehalten, um meine geistige Gesundheit zu pflegen. Ich fing mit neun Jahren an. Es war mein Trost und meine Art, durch so viele Dinge zu arbeiten, die mir während meiner Jugend in meinem Kopf so kompliziert vorkamen.“

Irgendwann entschloss sich Nicole jedoch dazu, ihre Tagebücher zu vernichten, um niemandem Zugang zu ihren intimsten Gedanken zu geben. „Ich habe viele von ihnen verbrannt“, berichtet sie im Interview. „Es gab tatsächlich zwei, die ich mit einem Fluch belegt habe. Ich wuchs mit ‚Verliebt in eine Hexe‘ auf, also verfluchte ich sie mit den Worten: ‚Wer das hier liest, dem wird etwas Schreckliches zustoßen.‘ Ich fand später heraus, dass meine Mutter alles gelesen hatte, um sicherzustellen, dass ich okay bin. Als ich das herausfand, sagte ich ihr: ‚Das ist nicht gut, das hättest du nicht tun sollen.‘ Aber jetzt bin ich froh, dass sie es tat. Sie kannte mich auf die tiefste, tiefste unterbewusste Weise, also bin ich froh, dass sie den ganzen Zugang hatte.“