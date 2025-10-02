Stars Nicole Kidman und Keith Urban: Für ihre Töchter bleiben sie ein Team

Nicole Kidman and Keith Urban - 69th Annual Primetime Emmy Awards - FAMOUS - September 2017 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2025, 09:00 Uhr

Die Stars haben vereinbart, vor ihren Kindern nicht schlecht übereinander zu sprechen.

Nicole Kidman und Keith Urban haben vereinbart, vor ihren Kindern nicht schlecht übereinander zu sprechen.

Das Paar gab diese Woche bekannt, dass es sich nach 19 Jahren Ehe trennen werde, nachdem die ‚Babygirl‘-Darstellerin am Dienstag (30. September) die Scheidung eingereicht hatte. Aus Gerichtsunterlagen, die dem ‚People‘-Magazin vorliegen, geht hervor, dass sie sich zuvor auf einen Elternplan in Bezug auf ihre Töchter Sunday (17) und Faith (14) geeinigt hatten.

Kidman (58) und Urban (57) haben vereinbart, sich nicht negativ über den jeweils anderen Elternteil oder dessen Familie zu äußern, und werden „jedes Kind dazu ermutigen, den anderen Elternteil weiterhin zu lieben und sich in beiden Familien wohlzufühlen“. Beide müssen innerhalb von 60 Tagen nach Einreichung der Scheidung an einem Elternseminar teilnehmen. Den Unterlagen zufolge wird die Schauspielerin für ihre Töchter sein und sie 306 Tage im Jahr bei sich haben, während der Country-Star sie 59 Tage im Jahr bei sich haben wird.

Laut TMZ gab Kidman unüberbrückbare Differenzen als Grund für das Scheitern ihrer Ehe an, und sowohl sie als auch Urban verzichteten auf Unterhaltszahlungen für sich selbst und die Kinder. Eine Klausel besagt jedoch, dass der Musiker seine Unterhaltsverpflichtungen im Voraus bezahlt hat. Darüber hinaus behalten beide ihre eigenen Vermögenswerte, was darauf hindeutet, dass sie einen Ehevertrag abgeschlossen hatten.