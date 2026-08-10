Musik Nikki Sixx will kein weiteres ‚klassisches‘ Album mehr aufnehmen

Nikki Sixx - Summerfest Music Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 11:00 Uhr

Nikki Sixx will kein weiteres 'klassisches' Album mehr aufnehmen.

Nikki Sixx hat offenbar mit dem Gedanken abgeschlossen, noch einmal ein vollständiges Album aufzunehmen.

Der Mötley-Crüe-Rocker glaubt nicht mehr daran, dass klassische Langspielplatten mit zehn oder mehr Songs in der heutigen Musiklandschaft noch zeitgemäß sind. Seiner Ansicht nach verschlingen solche Produktionen zu viel Zeit, Geld und Energie. Gleichzeitig habe sich die Musikbranche stark verändert: Streamingdienste und Radiosender würden einzelne Songs deutlich stärker in den Mittelpunkt rücken. Sixx möchte deshalb künftig lieber einzelne Stücke veröffentlichen – immer dann, wenn ihn die Inspiration packt. In der Sendung ‚Joann Butler In Studio With …‘ erklärte der Musiker: „Ehrlich gesagt, ich weiß, dass die Fans das nicht hören wollen, aber ich glaube momentan einfach nicht mehr daran, vollständige Alben zu machen.“ Der Aufwand hinter einer klassischen Albumproduktion sei enorm. „Wenn du zehn Songs auf einer Platte haben willst, musst du 20 schreiben. Und dann hoffst du besser, dass fünf davon herausragend sind“, sagte Sixx.

Es gehe um unzählige Texte, Melodien und Akkordwechsel sowie um viele Stunden im Studio. An der eigentlichen Arbeit störe ihn das nicht. Problematisch sei vielmehr, dass die meisten Hörer am Ende häufig nur einen einzigen Song wahrnehmen. „Wenn die Leute einen Song hören und du zehn oder sogar zwanzig aufgenommen hast – zehn davon vielleicht als Demos und zehn als Album –, dann hören sie trotzdem nur einen“, erklärte der Musiker.

Sixx sieht deshalb eine andere Form des Songwritings als Zukunftsmodell. „Das Radio hat sich verändert, Streaming verändert sich und entwickelt sich ständig weiter“, sagte er. Er sei deshalb ein großer Fan der Idee, Songs dann aufzunehmen, wenn die Inspiration plötzlich einschlägt. „Etwas passiert, ich rufe die Jungs an und sage: Ich habe diesen Song. Er liegt mir gerade einfach auf der Zunge“, beschrieb der Rocker seinen Ansatz.

Nun wolle Sixx die Idee weiterverfolgen und neue Songs zunächst fertigstellen, bevor er sie der Band präsentiert. Wichtig sei ihm, dass ein Stück nicht einfach zwischen anderen Veröffentlichungen untergeht. Als Beispiel nannte er den Soundtrack zum Mötley-Crüe-Film ‚The Dirt‘ aus dem Jahr 2019, für den die Band fünf neue Songs aufnahm. Auch auf der 2024 veröffentlichten EP ‚Cancelled‘ waren drei neue Stücke enthalten. Für Sixx ist das bereits eine Art Album: „Das ist eigentlich schon ein vollständiges Album.“ Deshalb könne er sich vorstellen, künftig einfach weiterzumachen, sobald neue Ideen entstehen. Ob Herzschmerz, Freude oder Rebellion, jedes Gefühl könne zum Ausgangspunkt für einen neuen Song werden. „Lasst uns einen Song darüber schreiben und ihn im Studio aufnehmen“, lautet Sixx‘ neue Devise.